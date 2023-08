Contra o Vitória, Ceará busca primeiro triunfo fora de casa sob comando de Guto Ferreira

Calcanhar de aquiles no início da campanha da Série B de 2023, o Ceará não perdeu sob o comando de Guto Ferreira em casa. Agora, diante do Vitória, o Alvinegro busca o primeiro triunfo em domínios adversários sob a liderança do técnico. Os times se enfrentam no domingo (13), no Barradão, em jogo da 23ª rodada. O duelo marca o encontro do Vovô, que é o 5º melhor visitante, contra o segundo melhor mandante, treinado por Leonardo Condé.

O Ceará teve bons momentos na Série B em jogos fora de casa. O time chegou a ficar seis partidas sem derrotas, com quatro vitórias e dois empates. O grupo, na época comandado por Eduardo Barroca, venceu ABC, Criciúma, Londrina e Atlético-GO. Agora, sob comando de Guto Ferreira, busca voltar a vencer. O último resultado positivo foi diante do time goiano, na 11ª rodada.

No ranking de visitantes, o Alvinegro está em quinto. Ao todo, em 11 partidas nos domínios adversários, são 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A equipe marcou 12 gols e sofreu oito. O Vovô perdeu na estreia para o Ituano, depois para o Sport (15ª) e para o Juventude (19ª).

Já o Vitória, vice-líder da Série B, é um anfitrião que dá trabalho. Em dez jogos diante da torcida, o Tigre venceu oito vezes e foi derrotado apenas em duas (Criciúma e Atlético-GO). É segundo do ranking neste quesito. O time Leonardo Condé vai receber o Alvinegro no dia 13 (domingo), a partir das 18h (de Brasília), no Barradão.

CEARÁ FORA DE CASA, NA SÉRIE B

1ª rodada - Ituano 2 x 0 Ceará (D)

3ª rodada - ABC 1 x 2 Ceará (V)

5ª rodada - Ponte Preta 0 x 0 Ceará (E)

7ª rodada - Criciúma 1 x 2 Ceará (V)

8ª rodada - Londrina 1 x 3 Ceará (V)

11ª rodada - ACG 0 x 3 Ceará (V)

13ª rodada - Sampaio 1 x 1 Ceará (E)

15ª rodada - Sport 2 x 0 Ceará (D)

17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Ceará (E)

19ª rodada - Juventude 1 x 0 Ceará (D)

21ª rodada - Guarani 0 x 0 Ceará (E)

CEARÁ EM CASA, COM GUTO FERREIRA