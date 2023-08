David Ricardo valoriza vitória do Ceará e mira sequência na Série B: 'não pode parar por aqui'

A vitória do Ceará sobre o ABC foi importante para as pretensões do Vozão dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do resultado positivo foi o zagueiro David Ricardo, que teve atuação segura e ajudou o sistema defensivo a passar ileso em mais uma partida. Após o jogo, o camisa 4 alvinegro valorizou a vitória conquistada e afirmou que o grupo precisa manter o mesmo espírito para os próximos jogos.

"A gente vem conversando, depois do jogo do Guarani, que temos que vencer. Estamos em um momento do campeonato que não podemos só empatar e perder. Pra quem tá pensando em subir pra primeira divisão, tem que ganhar, tem que pontuar. Hoje aqui, de 0,5 a 0, sendo vitória, era o que valia, era o importante. Agora, a gente não pode parar por aqui, não basta vencer uma e depois desandar. Tem que continuar na pegada", comentou.

A próxima partida do Alvinegro de Porangabuçu será diante de um adversário da parte de cima da tabela. No domingo (13), o Vovô encara o Vitória, às 18h, no Estádio Barradão, pela 23ª rodada da competição. O time baiano é o atual vice-líder, com 41 pontos. David afirmou que sabe da força do rubro-negro, mas que o Ceará irá buscar a vitória mesmo fora de casa.

"Agora, temos um jogo muito difícil contra o Vitória, mas vamos para ganhar e não para empatar. Temos que crescer agora na competição, nesta reta final, para embalar e entrar no G-4", completou.