Ceará x ABC: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e ABC entram em campo neste domingo (6), às 18h de Brasília, no Estádio Governador Plácido Castelo (Arena Castelão), em Fortaleza (CE), para disputar a 22ª rodada da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Ceará ocupa atualmente a décima colocação na tabela de classificação. O time soma 30 pontos em 21 rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe empatou em 0 a 0 com o Guarani, jogando fora de casa.

Já o ABC está na 20ª posição da Série B. A equipe potiguar soma 13 pontos em 21 rodadas disputadas. Na última rodada, o time perdeu por 2 a 0 para o Vitória, jogando fora de casa.

CEARÁ QUER VOLTAR A VENCER

Distante nove pontos do G4 (zona de classificação para a Série A), o Ceará quer voltar a vencer na Série B. A última vitória aconteceu no dia 19 de julho, contra o Vila Nova. Desde então, foram dois empates e uma derrota em três jogos disputados.

A distância dos primeiros colocados tem deixado o torcedor do Ceará insatisfeito com a campanha do time na Série B. Na última quinta-feira, um grupo de torcedores foi ao aeroporto protestar no desembarque da delegação após o empate com o Guarani.

POSSÍVEL ESTREIA E DESFALQUES

Para buscar a vitória diante do ABC, o treinador Guto Ferreira pode promover a estreia do atacante Saulo Mineiro, apresentado oficialmente no Ceará na última sexta-feira (4). O atacante disse estar pronto para voltar a vestir a camisa do Vovô.

Por outro lado, o técnico do Alvinegro de Porangabuçu tem problema no sistema defensivo. O zagueiro Luiz Otávio, capitão da equipe, foi expulso na última rodada, diante do Guarani, e é desfalque certo para encarar o ABC.

COMO CHEGA O ADVERSÁRIO

Em situação delicada na tabela, o ABC tem também problemas fora de campo. O treinador Allan Aal deve ter pelo menos nove desfalques para encarar o Ceará. Além disso, o goleiro Simão, titular do time, acertou sua saída nos últimos dias.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Band e Premiere. O torcedor também pode acompanhar todas as emoções do duelo pela Verdinha, no YouTube da TV Diário, na FM 92,5, na AM 810 e no site da Verdinha. O Diário do Nordeste faz o Tempo Real da partida.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Paulo Victor; Willian Maranhão, Zé Ricardo e Chay; Erick, Janderson e Guilherme Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

ABC: Michael; Alex Silva, Fabrício, Genilson e Romário; Jean Martim, Nathan Melo e Matheus Anjos; Fábio Lima, Paulo Sérgio e Evandro. Técnico: Allan Aal.

CEARÁ X ABC | FICHA TÉCNICA

Competição: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Governador Plácido Castelo (Arena Castelão), em Fortaleza (CE)

Data: 06/08/2023 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)