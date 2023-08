Série B: CBF divulga tabela detalhada das rodadas 25 a 29; veja jogos do Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 25ª até a 29ª da Série B. A informação foi publicada no site oficial da entidade na noite desta segunda-feira (7). O Ceará terá pela frente duelos com times da ponta da tabela e da zona de rebaixamento.

Na sequência de cinco jogos, o Alvinegro fará duas partidas em casa, diante do Criciúma e do Londrina. O grupo comandado por Guto Ferreira terá pela frente Novorizontino e Criciúma, equipes da parte de cima da tabela. No outro extremo, o Alvinegro vai enfrentar Tombense, Londrina e Chapecoense, todas equipes do Z-4.

O Alvinegro quebrou uma sequência negativa no torneio após vencer o ABC com gol de Saulo Mineiro. A equipe está em 9º lugar da tabela. O próximo adversário será o Vitória, no Estádio Barradão, no domingo (13), a partir das 18h (de Brasília).

JOGOS DO CEARÁ - 25ª A 29ª RODADAS

- 25ª rodada - 26/08 - sábado

17h - Tombense x Ceará - Soares de Azevedo

- 26ª rodada - 02/09 - sábado

17h - Ceará x Criciúma - Arena Castelão

- ​27ª rodada - 06/09 - quarta-feira

19h - Ceará x Londrina - Arena Castelão

- 28ª rodada - 18/09 - segunda-feira

20h - Novorizontino x Ceará - Jorge de Biasi

- 29ª rodada - 24/09 - domingo

18h - Chapecoense x Ceará - Arena Condá