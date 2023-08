Guto Ferreira exalta sistema defensivo e Saulo Mineiro após vitória do Ceará na Série B

"Todo mundo sabe dos pontos fortes do Saulo. Um cara extremamente explosivo, no bom sentido, um jogador muito rápido, muito forte e que cresceu muito na qualidade técnica nessa passagem pelo Japão. Ele já era um jogador de muito bom nível e, em um ano e meio, voltou em um patamar maior ainda. Tanto é que foi um jogador hoje com situações muito interessantes do jogo. Fez 1 a 0 logo no inicio, fez o segundo gol (anulado por impedimento), chutou uma bola na trave. Então, trouxe um acréscimo ofensivo muito importante pra gente", ressaltou.