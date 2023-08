Chrystian Barletta se diz pronto para estrear pelo Ceará e disposto para atuar em outras funções

O Ceará apresentou na tarde desta terça-feira (8), a sua segunda maior contratação da história. Chrystian Barletta chegou ao Ceará por R$6,6 milhões, por 50% do jogador. Em coletiva de imprensa, o atleta falou do pouco espaço no ex-clube, Corinthians, e se mostrou à disposição de Guto Ferreira, para o jogo de domingo (13) contra a equipe do Vitória, que acontece às 18 horas no Barradão, pela 23ª rodada da Série B.

Sem jogar desde o mês de maio, Barletta diz que está pronto para atuar com a camisa alvinegra. “Eu não vinha jogando, mas sempre vinha treinando, além dos treinos no CT, tenho meu personal, fazia treino em casa. Tenho que jogar pra perceber, mas estou à disposição se o Guto precisar pra domingo”, afirmou.

O atleta comentou também sobre atuar na mesma posição de Erick, atual titular da ponta direita da equipe e disse que já fez ‘várias funções’.

“Na frente eu já fiz várias funções, a que eu mais desempenhei na minha carreira foi de ponta direita. Já fiz jogos como meia, como segundo atacante, mas me sinto melhor pelo lado direito, foi onde fiz minhas melhores partidas. Também já fiz na ponta esquerda. Acho que dá pra jogar ao lado dele. É um grande jogador. É uma dor de cabeça boa pro Guto”, disse.

Sobre sua saída do Corinthians, o atacante relatou falta de paciência por parte da equipe paulista e que acabou sendo escanteado.

“Eu queria ficar bastante tempo por lá, seguir minha carreira, ir pra fora. Trocou muito de treinador lá, não consegui ter uma sequência e clube grande é assim, ou você vai e rende ou você fica para escanteio. Acho que não tiveram tanta paciência e eu nos jogos que fiz, nos primeiros, não entrei bem, mas depois senti uma evolução em mim. Eu tenho que tá jogando, tenho que tá no mercado, porque não dá pra ficar parado muito tempo”, finalizou.

Diante do Vitória, o Ceará pode reduzir sua distância para o G-4, que até o momento é de oito pontos.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto