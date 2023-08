Barletta é a 2ª maior contratação da história do Ceará; Vovô já gastou quase R$ 10 milhões em julho

O Ceará anunciou nesta segunda-feira (31) a segunda maior contratação da história do clube: desembolsou R$ 6,6 milhões por 50% dos direitos econômicos do atacante Chrystian Barletta, de 22 anos, que pertencia ao Corinthians e chega com contrato até 2028.

A contratação do atacante fica atrás apenas da compra de Guilherme Castilho. Para confirmar a chegada de Castilho em 2022, o Vovô gastou quase R$ 10 milhões pelo jogador de 23 anos, que pertencia ao Atlético-MG.

VEJA AS MAIORES CONTRATAÇÕES DA HISTÓRIA DO CEARÁ

Guilherme Castilho | Atlético-MG > Ceará | R$ 9,6 milhões Chrystian Barletta | Corinthians > Ceará | R$ 6,6 milhões Wescley | Vissel Kobe-JAP > Ceará | R$ 4,4 milhões Mendoza | Amiens-FRA > Ceará | R$ 4 milhões Leandro Carvalho | Botafogo > Ceará | R$ 3,6 milhões

A contratação de Chrystian Barletta também elevou a quantia gasta pelo Ceará na atual janela de transferências. Somando todos os valores gastos pelo clube cearense no período, o total é de R$ 9,4 milhões.

O valor é referente à soma das quantias gastas pelo Ceará nas contratações dos atacantes Saulo Mineiro (600 mil dólares, equivalente a cerca de R$ 2,8 milhões) e Chrystian Barletta (R$ 6,6 milhões).

Orejuela, Paulo Victor e Breno, que foram anunciados nesta janela, chegaram por empréstimo. Nos casos de Sidnei e Guilherme Bissoli, que chegaram em definitivo, o clube não desembolsou valores, já que os jogadores ficaram livres antes de assinar com o Ceará.

