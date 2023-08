CearáCast: Israel Portela e o futuro das categorias de base do Vozão

O CearáCast desta semana bateu um papo com o diretor da base do Ceará, Israel Portela, sobre o presente e as perspectivas de novas jóias no Vozão. O dirigente respondeu detalhes da captação no clube e respondeu a história de ser "base de empresários".

A pauta do episódio ressalta o futuro do Alvinegro e as novidades no CT Luís Campos, em Itaitinga. Além de Israel Portela, a conversa contou com mediação do jornalista Samuel Conrado e participação do comentarista do Sistema Verdes Mares, Alexandre Mota.

O CearáCast você pode acompanhar no YouTube da TV Diário, no seu tocador de áudio favorito e, agora, na telinha da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h10.

