Guto Ferreira utilizará a 10ª formação diferente em 10 jogos do Vovô na Série B; veja mudanças

O técnico Guto Ferreira deve escalar o Ceará com sua 10ª formação diferente em 10 jogos comandando o Vovô na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador, que ainda não achou a formação ideal do time na campanha irregular na 'Segundona', deve ter mais uma vez uma formação diferente contra a Ponte Preta, no domingo (20), às 18 horas no Castelão, pela 24ª rodada.

Uma mudança já é certa: a ausência de Nicolas, que deixou o jogo anterior contra o Vitória com lesão na coxa. Assim, Bissoli, deve ser titular. Além desta mudança, Barletta pode aparecer na equipe titular, no lugar de Erick ou de Jean Carlos.

O Vovô deve entrar em campo com Bruno Ferreira, Warley, David Ricardo, Luiz Otávio, Paulo Victor, Breno, Willian Maranhão, Jean Carlos, Erick (Barletta), Saulo Mineiro e Bissoli.

Legenda: Guto Ferreira ainda não repetiu uma formação do Vovô em 9 jogos e tem 44% de aproveitamento Foto: FABIANE DE PAULA

Mudanças constantes

Em nove jogos pelo Vovô, Guto Ferreira conquistou três vitórias, três empates e três derrotas, com 44% de aproveitamento. E a irregularidade na competição faz com que a equipe titular do Vovô esteja em constante mudança, buscando um melhor encaixe.

Na estreia de Guto contra o Sport (0x2 na Ilha do Retiro), o Vovô começou jogando com Bruno Ferreira, Michel Macedo, Tiago Pagnussat, Léo Santos, Willian Formiga, Caíque, Zé Ricardo, Jean Carlos, Erick, Janderson e Vitor Gabriel.

Para o jogo seguinte, contra o Botafogo/SP (3x0 no Castelão) foram 4 mudanças: Gabriel Lacerda, Caíque, Jean Carlos e Nicolas.

No jogo seguinte contra o Mirassol (1x1 em São Paulo), mais 3 mudanças: Willian Maranhão, Guilherme Castilho e Hygor.

Para o jogo diante do Vila Nova no Castelão (vitória de 1x0), mais 6 mudanças. André Luiz, Luiz Otávio, Paulo Victor, Chay, Janderson e Guilherme Bissoli.

Diante do Juventude (derrota por 1x0 no Alfredo Jaconi), na última rodada do 1º turno, mais 5 mudanças. Bruno Ferreira, Caíque, Richardson, Chay e Hygor.

Na 1º rodada do returno, contra o Ituano no Castelão (1x1), 5 mudanças: Tiago Pagnussat, Zé Ricardo, Willian Maranhão, Chay e Erick.

Novos reforços Legenda: Saulo Mineiro é um dos reforços do Ceará para a reta final da Série B e já foi titular nos últimos 2 jogos Foto: KID JUNIOR

O Ceará investiu na janela de transferências e anunciou reforços os utilizando nas 3 rodadas seguintes: Guarani, ABC e Vitória, intensificando assim, as mudanças.

Contra o Bugre em Campinas (0x0 no Brinco de Ouro da Princesa), um dos reforços, o volante BReno, estreou como titular e Erick Pulga foi titular pela 1ª vez na Série B.

Na vitória diante do ABC por 1 a 0 no Castelão, o Guto Ferreira escalou mais reforços como titulares: o zagueiro Sidnei e atacante Saulo Mineiro estrearam.

Pela 23ª rodada, Guto não pôde repetir o time por ter Chay, suspenso pelo 3º cartão amarelo, escalando Jean Carlos e a equipe perdeu por 1 a 0 no Barradão. Outra mudança foi a entrada de Nicolas no lugar de Bissoli.

Quantos jogadores utilizou?

Nos 9 jogos que comandou o Vovô, Guto Ferreira utilizou 28 jogadores diferentes como titulares. Jogadores como Barletta e Cléber ainda não foram titulares, mas foram utilizados no decorrer do jogo.

Um time base de Guto Ferreira seria: Bruno Ferreira, Warley, David Ricardo, Luiz Otávio e Paulo Victor; Willian Maranhão, Zé Ricardo, Chay, Erick, Guilherme Bissoli e Nicolas.

Mas os 'reforços' Breno e Saulo Mineiro foram titulares nos últimos jogos e devem entrar no time base de Guto Ferreira em breve.