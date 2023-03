Ceará x Atlético-BA ao vivo: acompanhe em tempo real

Em busca de manter a liderança do seu grupo B da competição regional, o Ceará encara o Atlético-BA, às 21h30, nesta quarta-feira (22), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Já classificado, o Vozão quer a vantagem de jogar em casa nas próximas fases do torneio. O confronto acontece no estádio Presidente Vargas.

Acompanhe a transmissão da Verdinha

Acompanhe Ceará x Atlético/BA em Tempo Real

Palpites

inter@

Escalações:

Ceará: Aguilar, Michel, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Willian Formiga, Caíque Gonçalves, Geovane, Jean Carlos, Léo Rafael, Alvaro e Luvannor.

Atlético-BA: Lee, Paulinho, Caique, Kauã, Lucas Luan, Athirson, Mateus Sabiá, Edvan, Leonel, Leandro Sobral e Eydison.

Ficha Técnica | Ceará x Atlético-BA

Onde: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Quando: Quarta-feira, 22/03/2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)