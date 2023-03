Copa do Nordeste 2023 define classificados e deixa cearenses na mesma chave; veja confrontos

A Copa do Nordeste de 2023 definiu os oito classificados às quartas de final. O futebol cearense mostrou força e terminou com os três representantes vivos (Ceará, Ferroviário e Fortaleza), sendo a região com mais clubes na eliminatória. O detalhe: todos estão no mesmo lado do chaveamento.

Isso por conta das posições na tabela, com o Vovô na liderança do Grupo B, enquanto Leão e Tubarão ficaram em 2º e 3º, respectivamente, do Grupo A. O cruzamento forçou o contato entre as equipes locais. Os demais classificados são: Sport (PE), Sergipe (SE), ABC (RN) e Náutico (PE).

Na próxima etapa, o Clássico das Cores definirá uma das vagas, com mando de campo do Fortaleza pelo melhor desempenho. Já o Ceará receberá o Sergipe, também na Arena Castelão. Os confrontos serão em jogos únicos, realizados no fim de semana - um empate leva para os pênaltis.

Confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

Sport x CRB (A1)

Fortaleza x Ferroviário (A2)

Ceará x Sergipe (A3)

ABC x Náutico (A4)

Caminho no mata-mata

Semifinal I : Vencedor do A1 x Vencedor do A4 [B] - jogo único.

: Vencedor do A1 x Vencedor do A4 [B] - jogo único. Semifinal II : Vencedor do A2 x Vencedor do A3 [C] - jogo único.

: Vencedor do A2 x Vencedor do A3 [C] - jogo único. Final: Vencedor do B x Vencedor do C - jogos de ida e volta.

Equilíbrio nos duelos

Desde 2019, o futebol cearense tem um time na final. O sonho de uma decisão alencarina não aconteceu - e também não será em 2023. Assim, há pelo menos um na semifinal, e a meta é buscar novamente o título. No período, o Ceará venceu uma (2020) e o Fortaleza duas vezes (2019-2022).

Legenda: O Ceará chegou no mata-mata da Copa do Nordeste após ser o líder do Grupo B Foto: Thiago Gadelha / SVM

O time alvinegro chega com favoritismo diante de um Sergipe que surpreendeu. Superando rivais de mais camisa, faturou 11 pontos, com uma derrota para o Fortaleza e um empate com o Ferroviário.

Legenda: Na semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza eliminou o Ferroviário e se garantiu na final Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

No outro embate, o Clássico das Cores definirá a situação das quartas de final. Os dois times se enfrentaram pelo Campeonato Cearense, com classificação leonina, mas já protagonizaram um duelo equilibrado no jogo de ida do Estadual: 1x1. Pelo investimento no elenco, a responsabilidade é do time de Vojvoda, que tenta o bicampeonato.

Legenda: O Sport foi o time com o melhor rendimento na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2023 Foto: divulgação / Sport

Sport x CRB será um duelo de times da Série B. O Leão da Ilha foi o melhor da fase de grupos (6V, 1E e 1D) e vem de um vice-campeonato em 2022, mas terá uma equipe ajustada e forte tecnicamente - na competição, perdeu apenas uma vez, para o Bahia, quando já estava classificado.

O outro embate tem ABC x Náutico. O clube do Rio Grande do Norte é muito forte em casa, ostentando uma invencibilidade longa, o que o deixa em vantagem. No entanto, o Timbu também atravessa um momento positivo, com cinco vitórias seguidas - aspectos que engrandecem a partida.

Premiação

Pela vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2023, cada clube recebeu R$ 500 mil. Em caso de classificação às semifinais, embolsam mais R$ 700 mil.

No caso dos finalistas, o prêmio é R$ 1,3 milhão ao vice e R$ 2 milhões ao campeão. No torneio, apenas a fase de grupos apresentou diferenças de valor, com a formação de quatro cotas, em que cada bloco recebia um montante: o Fortaleza e o Ceará eram da Cota 1 e ficaram com R$ 1,2 milhão, já o Ferroviário, na Cota 3, ganhou R$ 1,9 milhão.