Fortaleza x Ferroviário ao vivo: acompanhe em tempo real

Fortaleza e Ferroviário entram em campo às 18h30, deste domingo (19), para decidir quem avança para a final do Campeonato Cearense. A partida está em aberto, no jogo de ida, as equipes empataram em 1x1 na Arena Castelão, mesmo palco desse duelo.

Fortaleza x Ferroviário | Acompanhe em tempo real

O Tricolor do Pici vem de eliminação na Libertadores, depois de perder para o Cerro Porteño no Paraguai por 2 a 1, na última quinta-feira (16), e em uma sequência de quatro jogos sem vitórias. Por isso, Juan Pablo Vojvoda vai com força máxima para o confronto decisivo pelo Estadual. As dúvidas no Departamento Médico são: Tinga, Lucas Esteves e Dudu.

Do outro lado, o Tubarão também vem de resultado negativo e eliminação. O Tubarão foi derrotado por 3 a 0 pelo Grêmio e está fora da Copa do Brasil. A derrota quebrou uma sequência de nove jogos de invencibilidade. A equipe coral também entra em campo com força máxima, contando com o trio de ataque: Deyzinho, Erick Pulga e Ciel.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Romarinho, Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ferroviário: Douglas Dias; Negueba, Roni Lobo, Éder Lima, Mattheus Silva; Lincon, Vinícius Paulista, Felipe Guedes; Deyzinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Fortaleza x Ferroviário | Ficha técnica

Competição: Campeonato Cearense - jogo de volta da semifinal.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE.

Data: 19/03/23 (domingo).

Horário: 18h30 (horário de Brasília).