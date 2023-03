Ceará x Iguatu: acompanhe ao vivo em tempo real

Ceará e Iguatu entram em campo às 16h, deste sábado (18), para decidir quem fica com a vaga na decisão do campeonato estadual. No confronto de ida, as equipes ficaram no 1 a 1, no estádio Morenão, no Centro-Sul cearense. A partida de volta acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

Acompanhe a transmissão da Verdinha

Acompanhe Ceará x Iguatu em Tempo Real:

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pela rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

ESCALAÇÕES

Ceará: Richard, Michel, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos, Richardson, Arthur Rezende, Castilho, Erick, Janderson, Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Iguatu: Marcelo; Talisson, Regineldo, Max Oliveira e Wender; Guidio, Dedeco, Pedrinho e Caxito; Tiaguinho e Luís Soares. Técnico: Washington Luís.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X IGUATU

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 18/03/23 (sábado)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Léo Simão

Assistente 1: Naílton Oliveira

Assistente 2: Anderson Moreira de Farias

4º árbitro: Alexandre Peixoto

Var: Adriano Barros