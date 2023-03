Santa Cruz x Fortaleza ao vivo: acompanhe em tempo real

O Fortaleza volta a campo contra o Santa Cruz para definir a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os clubes entram em campo às 21h30, desta quarta-feira (22), no estádio do Arruda, em Recife. O Leão do Pici já está classificado para as quartas de final, busca agora a primeira colocação no Grupo A.

Santa Cruz x Fortaleza | Acompanhe em tempo real

Escalações

| Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Ítalo Silva; Arthur, Anderson Paulista e Chiquinho; Pipico, Lucas Silva e Dayvid. Técnico: Ranielle Ribeiro. Fortaleza | Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto e Titi; Lucas Crispim, Lucas Sasha, Hércules, Calebe e Pikachu; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Santa Cruz x Fortaleza

Competição : Copa do Nordeste - 8ª rodada

: Copa do Nordeste - 8ª rodada Estádio : Arruda, em Recife.

: Arruda, em Recife. Quando : 22/03/2023.

: 22/03/2023. Horário : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).