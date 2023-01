Ceará x Pacajus ao vivo: acompanhe em tempo real

O Ceará enfrenta o Pacajus, nesta quarta-feira (25), pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2023. A bola rola no estádio Presidente Vargas (PV), às 20h. O Vovô volta a campo após a derrota para o Ferroviário por 3 a 0, pela Copa do Nordeste, em busca de recuperação na temporada.

O time alvinegro atravessa um momento político conturbado. Por conta dos protestos da torcida, o presidente Robinson de Castro comunicou para membros da diretoria que renunciará ao cargo após resolver pendências da administração.

Ceará x Pacajus: acompanhe em tempo real

Escalações

Ceará | Richard; Igor, Thiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardon, Arthur Rezende e Jean Carlos; Luvannor, Janderson e Vina. Técnico: Gustavo Morínigo.

| Richard; Igor, Thiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardon, Arthur Rezende e Jean Carlos; Luvannor, Janderson e Vina. Técnico: Gustavo Morínigo. Pacajus | Lupita; Ray Cardoso, Jefferson, Ramon e Guto; Jair Pitbull, Bruno Ocara, Bruninho, André Cassaco e Índio Potiguar; Edson. Técnico: Cleiton Cearense.

Ficha técnica | Ceará x Pacajus

Competição: Campeonato Cearense de 2023 - 2ª rodada.

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza.

Data: 25 de janeiro, quarta-feira.

Horário: 20h.