Torcida do Ceará protesta contra presidente do clube antes de jogo no PV

Antes da partida desta quarta-feira (25), contra o Pacajus no Presidente Vargas, a torcida do Ceará protestou protestou contra o presidente do clube, Robinson de Castro. No momento em que os jogadores desembarcavam do ônibus rumo aos vestiários do PV, os torcedores cantaram contra o mandatário e exibiram faixas pedido a saída dele.

Os organizadores do protesto, fizeram uma campanha de público zero para o duelo desta quarta-feira. Durante a partida, o torcedor que estava nas arquibancadas do PV, também protestaram contra a diretoria, mas aplaudiram os jogadores.

Legenda: A delegação do Ceará desembarcou no PV com a torcida protestando contra o presidente do clube Foto: Raisa Martins / SVM

Renúncia?

O presidente Robinson de Castro, do Ceará, comunicou aos aliados e diretores que renunciará ao cargo após resolver últimas pendências. A pressão da torcida, com campanha de público zero e protestos nas arquibancadas, com ameaças de morte ao dirigente, corroboram com processo de renúncia do mandatário, que avaliava a possibilidade desde o final da temporada, com o rebaixamento do clube à Série B.

Robinson de Castro resolveu, recentemente, questões com investidores que o afastavam da decisão. Resolvidas as pendências, a renúncia deve acontecer nos próximos dias.