Ceará x Ferroviário: confira horário, palpites e prováveis escalações

Com pensamento em brilhar temporada, Ceará e Ferroviário se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Nordeste, neste domingo, às 18h, no estádio Presidente Vargas. As duas equipes vão para o confronto depois de estreias com goleadas no campeonato estadual.

Ao longo da semana, Morínigo teve cinco atividades junto aos seus comandados em Porangabuçu. O Ceará entra na competição de olho na terceira orelhuda da sua história. Nos anos de 2015 e 2020, o time alvinegro levantou a taça de forma invicta. Nesta temporada, o elenco acredita em mais um triunfo do Vozão.

Tiago Pagnussat zagueiro do Ceará "É uma competição muito boa, que a gente conhece bem. São as melhores equipes do Nordeste, mas é uma competição que temos que almejar o título. Temos capacidade para isso, a equipe é forte e temos a consciência que podemos buscar este título", assegura o zagueiro Tiago Pagnussat.

Do outro lado, tem o Tubarão da Barra que entrou na fase de grupos depois de eliminar Asa-AL e Confiança-SE, nas penalidades, pelas eliminatórias da competição. O treinador Paulinho Kobayashi avaliou as partidas decisivas deu mais maturidade ao time coral. A última vez que o Ferrão tinha participado da Copa do Nordeste foi em 2018.

Wesley lateral-direito do Ferroviário "Sabemos a qualidade de Fortaleza e Ceará, mas temos um elenco muito bom e, sim, vamos brigar pelo título. Quem sabe fazer história no Ferrão. E a expectativa é boa [para a partida de estreia], um confronto difícil e vamos sair com resultado positivo", avaliou o lateral-direito Wesley.

Qual horário

A partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste acontece às 18h, deste domingo (22).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

inter@

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Igor Inocêncio, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Caíque Gonçalves e Jean Carlos; Erick, Janderson e Vina. Técnico: Gustavo Morínigo

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Roni Lobo, Éder Lima e Mattheus Lima; Lincoln, Felipe Guedes e Matheus Lima; Deysinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

DESFALQUES

Em Porangabuçu, Morínigo não deve contar com o lateral-direito Michel Macêdo, que saiu de campo aos 16 minutos de jogo contra o Guarani. O atleta está integrado ao departamento médico do Ceará e não participou dos treinos dessa semana.

Na Barra do Ceará, a lista de ausências é maior. O comandante Kobayashi não deve contar com o lateral-direito Negueba (lesão no adutor), o volante César Sampaio (estiramento no joelho) e o meia-atacante Juninho Quixadá (fratura na costela). Os três atletas desfalcaram a equipe na partida contra o Barbalha, pelo estadual.

MAIS OPÇÕES

Para a partida diante do Tubarão da Barra, o Ceará terá o reforço do atacante Luvannor, que foi regularizado e pode entrar em campo. Além dele, Morínigo ganha a opção de Erick, que ficou de fora no estadual por estar com um edema na pálpebra esquerda. O jogador treinou com o restante do grupo e deve ir para o confronto no PV.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FERROVIÁRIO

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE)

Data: 22/01/23 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Antônio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)

Quarto Árbitro: Luciano Miranda (CE)