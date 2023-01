Luvannor é regularizado e Ceará tem todos os contratados à disposição; veja quem falta estrear

O atacante Luvannor, de 32 anos, foi regularizado no BID da CBF nesta quarta-feira (18) e pode estrear pelo Ceará contra o Ferroviário, em duelo válido pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, no domingo (22). O confronto será disputado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), e terá presença de público alvinegro.

Com a regularização do atacante, o Ceará tem todos os 11 contratados à disposição de Gustavo Morínigo. Destes, oito estrearam com a camisa alvinegra na goleada contra o Guarani de Juazeiro pelo Campeonato Cearense. O goleiro Alfredo Aguilar, o meia-atacante Chay e o atacante Luvannor ainda não entraram em campo com o manto da equipe cearense.

Diante do Ferroviário, o Ceará dará início a luta pelo tricampeonato da Copa do Nordeste. O Alvinegro de Porangabuçu conquistou o troféu em 2015 e 2020 e foi vice-campeão em 2014 e 2021.

Situação de Gustavo Morínigo

O técnico Gustavo Morínigo desfalcou o Ceará à beira do campo na estreia contra o Guarani de Juazeiro. O paraguaio ainda não foi regularizado no BID, devido a problemas com o visto de trabalho. Em nota divulgada pelo Alvinegro de Porangabuçu no domingo (15), a expectativa é de que o comandante tenha o nome na plataforma da CBF até sexta-feira.

Para estar apto, Morínigo deve ser regularizado até às 19h desta sexta-feira (20).