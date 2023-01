Albeci avalia elenco do Ceará, revela busca por reforços e principais objetivos; veja detalhes

A temporada de 2023 iniciou para o Ceará com uma missão de recomeço: formação de novo elenco, chegada do técnico paraguaio Gustavo Morínigo e a briga pelo acesso à Série A do Brasileiro. A reapresentação foi em 16 de dezembro, e o processo começou com vitória sobre o Guarani de Juazeiro, trazendo uma avaliação positiva em Porangabuçu.

Ao Diário do Nordeste, o diretor de futebol Albeci Júnior falou do começo de trabalho. “Estamos muito satisfeitos, o trabalho é organizado. Estamos em construção do modelo de jogo do time. Não abrimos mão de termos uma equipe competitiva. Queremos uma equipe muito aguerrida, mas sem abrir mão da qualidade técnica”, explicou.

Na estreia, a equipe utilizou o esquema 4-2-3-1, com Vina avançado de falso 9 e Jean Carlos na armação, vencendo por 5 a 0 na Arena Romeirão. Até agora, são 11 reforços, mas o clube está monitorando o mercado e quer mais peças.

“Tivemos um feedback positivo junto à comissão técnica. Acreditamos que estamos com 80% a 90% das contratações para a temporada. Estaremos atentos analisando os campeonatos estaduais para possíveis contratações pontuais”, indicou Albeci.

No momento, o elenco tem 32 atletas, entre novidades, jovens da base e remanescentes. Os desafios envolvem a Série B, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Estadual. Diante dos objetivos, a cúpula tem o título cearense e o retorno à Série A do Brasileiro como prioridades.

Elenco do Ceará em 2023

Goleiros : Richard, Aguilar, André Luiz e Cristian.

: Richard, Aguilar, André Luiz e Cristian. Zagueiros : Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Jefferson, Gabriel Lacerda e Lucas Ribeiro.

: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Jefferson, Gabriel Lacerda e Lucas Ribeiro. Laterais-direitos : Michel Macedo, Igor e Buiú.

: Michel Macedo, Igor e Buiú. Laterais-esquerdos : Danilo Barcelos, Willian Formiga e Kelvyn.

: Danilo Barcelos, Willian Formiga e Kelvyn. Volantes : Richardson, Guilherme Castilho, Geovane, Caíque e Arthur Rezende.

: Richardson, Guilherme Castilho, Geovane, Caíque e Arthur Rezende. Meias : Vina, Jean Carlos, David, Chay e Léo Rafael.

: Vina, Jean Carlos, David, Chay e Léo Rafael. Atacantes: Luvannor, Vitor Gabriel, Janderson, Leandro Carvalho, Erick e Caio Rafael.