As primeiras impressões de Ceará e Fortaleza na temporada de 2023

A temporada de 2023 começou com vitória para Ceará e Fortaleza. Os clubes estrearam no Campeonato Cearense com resultados positivos contra Guarani de Juazeiro e Iguatu, respectivamente. A Coluna listou as primeiras impressões de Vovô e Leão dentro de campo.

Em tempo: é cedo para conclusões definitivas, a amostragem é baixa e os times ainda irão evoluir.

Guarani de Juazeiro 0x5 Ceará

Legenda: O Ceará teve um bom desempenho contra o Guarani de Juazeiro Foto: Segundo Filmagens / Ceará

O Ceará adotou o esquema 4-2-3-1, o preferido de Gustavo Morínigo.

Vina iniciou como falso 9 (onde rendeu pouco) e depois atuou aberto na esquerda, no melhor momento alvinegro, com a entrada de um centroavante.

A equipe demonstrou um plano de jogo definido, com volantes na marcação e maior movimentação do setor ofensivo, com Jean Carlos centralizado e distribuindo as jogadas.

A bola parada foi ponto importante, resultando nos gols de Luiz Otávio e Thiago Pagnussat, em resquício do trabalhado da comissão técnica. A equipe ainda converteu dois pênaltis, com Jean Carlos e Castilho.

Janderson foi o destaque, atuando aberto nos dois lados e participando muito, até com uma assistência.

Defensivamente, não foi exigido na maior parte do jogo, controlando as ações do Guarani.

Ofensivamente, quando acelerou, construiu jogadas. Desperdiçou pouco e, na maioria dos lances, fez o gol ou teve a penalidade, convertendo todas.

O resultado foi positivo, com a equipe diminuindo o ritmo após o primeiro gol, acelerando na volta do intervalo e explorando a fraqueza adversária com organização para ter um placar mais elástico.

Dos reforços, apenas Aguilar, Luvannor e Chay não participaram do jogo.

Fortaleza 2x0 Iguatu

Legenda: Pikachu retornou ao Fortaleza com gol e assistência na estreia contra o Iguatu Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza voltou ao esquema 3-4-3, o principal de Vojvoda em 2021 e parte de 2022.

Pikachu foi o grande destaque, como ala pela direita, sendo muito acionado, e Crispim na esquerda.

A equipe não utilizou ‘reforços’ e mostrou um domínio da estratégia adotada, sem ceder espaço ao Iguatu e administrando o jogo do próprio campo ofensivo, com posse de bola.

Silvio Romero iniciou como titular e contribuiu pouco - a equipe melhorou com a entrada de Thiago Galhardo. No fim, encerrou a partida no 3-5-2, com Pedro Rocha entrando no 2º tempo.

Na tentativa de armar desde a defesa, errou passes no início, mas depois melhorou. Caio Alexandre foi importante.

Defensivamente, o Iguatu foi facilmente neutralizado na marcação em pressão pós-perda.

Ofensivamente, construiu poucas chances, mas teve paciência para infiltrar na defesa. Quando teve aproximação no último terço, gerou perigo, principalmente pelo lado direito.

O resultado foi bom, com a equipe fazendo ‘pouca força’ para superar o rival. Em ritmo de treino, se poupou e administrou o placar parcial até ampliar no fim, com o Iguatu mais cansado em campo.

Dos reforços, apenas Lucas Esteves e Pikachu participaram do jogo.