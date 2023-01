Fortaleza vence na estreia do estadual com gols de Pikachu e Pedro Rocha

Na tarde deste sábado, (14), o Fortaleza entrou em campo contra o Iguatu para a estreia no campeonato estadual e saiu de campo com os três pontos. Com gols de Yago Pikachu e Pedro Rocha, o Leão teve o primeiro contato com a torcida na temporada de 2023.

PRIMEIRO TEMPO

Na primeira parte do jogo, o Fortaleza insistiu no ataque, mas não chegou com muita efetividade. O Iguatu ainda tentou finalizar, mas sem chances claras. Somente aos 32 minutos o Leão abriu o placar com Yago Pikachu em sua reestreia vestindo a camisa tricolor e saiu para comemorar com a torcida. Após o gol o jogo esfriou e ambas equipes pecaram nas criações.

SEGUNDO TEMPO

O início da segunda etapa do jogo não foi marcado por finalizações, mas por tentativas de chegadas do Fortaleza. Lucas Esteves fez sua estreia e tentou cobrir o goleiro, mas o juiz marcou o impedimento, quem também tentou ampliar o placar foi Thiago Galhardo, que driblou o goleiro, mas a finalização acabou parando na trave. Nos acréscimos, Pedro Rocha recebeu passe de Yago Pikachu após boa jogada dentro da área e empurrou para o gol.

Final de jogo, Fortaleza 2 x 0 Iguatu

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Ronald e Lucas Crispim; Depietri, Romero e Moisés. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Iguatu: Marcelo; Talisson, Max Oliveira, Júlio Nascimento, Felipe; Wender, Guidio, Gledson, Pedrinho; Caxito, Luís Soares, Dico Quixadá. Treinador: Washington Luiz.

Ficha técnica | Fortaleza x Iguatu

Data: 14/01/2022

Local: Estádio Presidente Vargas

Horário: 16h