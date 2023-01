Luiz Otávio mostra o peso do ídolo e o sentimento necessário para o Ceará em 2023: 'escolhi ficar'

Luiz Otávio é ídolo do Ceará, daqueles incontestáveis. A coletiva desta segunda-feira (16), inclusive, serviu para mostrar a grandeza do zagueiro na história alvinegra, além da paixão pelo Vovô. A identificação é fundamental, mas o foco e o compromisso devem ser pilares do clube em 2023: esse precisa ser o pensamento do coletivo.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará Eu escolhi ficar aqui. Assim como quem está aqui não só porque foi escolhido, mas escolheu ficar. Tive consultas, mas em momento nenhum quis ouvir. Não tinha nem como deixar o Ceará na situação em que a gente se encontra. Em momento nenhum pensei em deixar. Vim para o Ceará para construir uma história. Tenho uma missão com essa camisa.

É fato: aos 34 anos, o defensor não vive o auge técnico, mas entrega raça, liderança e disposição. Ao torcedor, palavras assim servem como forma de respeito, de honrar o manto que ama e ser representando em campo.

O simbolismo cresce porque o momento do Ceará está longe do ideal, com rebaixamento à Série B e o momento político conturbado. Figuras assim são pilares em tempos de crise, como Luiz, um zagueiro que aprendeu a causar euforia sem gol, apenas com entrega a cada partida.

Na verdade, há diversas temporadas que esbanja regularidade e liderança. Por vezes, teve atuações até acima da média local - talvez a humildade, de poucas palavras e muito trabalho, gera uma sensação mais simples do seu real tamanho.

Números de Luiz Otávio no Ceará

Temporadas: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

Jogos: 276

Gols: 11

Assistências: 4

Títulos: Campeonato Cearense (2017 e 2018) e Copa do Nordeste (2020).

Legenda: Luiz Otávio marcou um dos gols do Ceará na goleada contra o Guarani de Juazeiro em 2023 Foto: Segundo Filmagens / Ceará

Ao torcedor, o sentimento de apoio, de erguer quem nunca cai. Na invasão da Arena Castelão, contra o Cuiabá, pela Série A de 2022, o choro do zagueiro foi notório, em meio aos sentimentos expostos pelo torcedor. Daquele momento, doou uma camisa autografada para um alvinegro que o abraçou e o acolheu - sem holofotes.

No time centenário, o carioca deve ficar no rol das lendas como Dimas Filgueiras, Fabrício, Lula Pereira e tantos outros. No clube desde 2017, Luiz Otávio representa o torcedor alvinegro.

Legenda: Luiz Otávio foi às lágrimas após o abraço Foto: João Moura

Ascensão no futebol

Luiz Otávio chegou ao Ceará em 2017 para defender o 13ª clube na carreira. A recepção não foi de gala e o status era de aposta, uma vez que o defensor acabara de ser rebaixado para a Série C do Brasileiro com a camisa do Sampaio Corrêa, onde havia feito 50 jogos na temporada.

No início foi reserva sob o comando de Gilmar Dal Pozzo. O zagueiro aproveitou uma lesão do titular Sandro para estrear pelo Vovô ao lado de Rafael Pereira, apenas na 8ª rodada do Campeonato Cearense - vitória sobre o Ferroviário por 1 a 0, com gol de Magno Alves. A atuação impressionou e foi determinante para a sequência da idolatria.

O curioso é que o Alvinegro não foi o único manto cearense vestido por Luiz Otávio. Em 2013, foi peça chave no Icasa, semifinalista do Estaudal e 5º colocado na Série B, maior campanha nacional da história do Verdão. O resto é história.