Venda de ingressos para Ferroviário x Ceará tem início; veja valores

A venda de ingressos para a partida entre Ferroviário x Ceará, pela Copa do Nordeste, foi iniciada. A partida ocorre domingo (22), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV), com mando coral, e terá ingressos para os alvinegros, após um imbróglio com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os bilhetes para a torcida do Vovô são negociados por R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Inicialmente, os jogos do Ceará no Nordestão não teriam torcida por conta de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após um episódio de violência na Arena Castelão pela Série A de 2022, mas a pena foi revertida e precisa ser cumprida com exclusividade na Série B de 2023.

A partida é válida pela 1ª rodada do torneio regional. No caso dos torcedores do Tubarão da Barra, os valores são R$ 50 (inteira) para a arquibancada e R$ 60 (inteira) nas cadeiras. Os sócios do Ferrão também podem ocupar o estádio.

Mandante no jogo, o Ferroviário informou que as arquibancadas do Setor Amarelo (Rua Costa Sousa) e as Cadeiras Sociais são do time coral, enquanto os setores Azul e Laranja são do Ceará.

Venda de ingresso para torcida do Ceará

Loja Vozão - Sede (Av. João Pessoa - 3552).

Lojas Vozão Shoppings - Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Papicu, Iguatemi Bosque, Grand Shopping Messejana e North Shopping Maracanaú.

Estádio Presidente Vargas - somente no domingo (22/01).

Virtual: ingressodevantagens.com.br.

Venda de ingresso para torcida do Ferroviário

Virtual: ingressodevantagens.com.br

Vila Olímpica Elzir Cabral - sede do clube.

Estádio Presidente Vargas - somente no domingo (22/01).