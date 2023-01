Ceará terá que cumprir pena de portões fechados na Série B do Brasileiro, diz CBF

O Ceará cumprirá a pena imposta pelo STJD em jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O entidade respondeu o ofício do time cearense nesta quarta-feira, enviado ao presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio.

No ofício, a CBF entende que a pena deverá ser cumprida na próxima competição da mesma natureza, ou seja, no Campeonato Brasilero da Série B de 2023.

Assim, o Vovô deve cumprir o restante da pena de seis jogos de portões fechados na Série B do Brasileiro e não nas Copa do Nordeste e do Brasil, previstas para iniciar antes. O clube já cumpriu a pena de dois jogos em 2022, na Série A do Brasileirão, contra Fluminense e Juventude.

Pedido do Ceará

O departamento jurídico do Ceará pediu à CBF para que o clube pagasse a punição nas partidas da Copa do Nordeste, competição chancelada pela entidade. Porém, o pedido não foi atendido. O clube terá, assim, que cumprir pena na competições com mesmo formato (Copa do Nordeste e Série B são diferentes).

Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (18), o diretor jurídico do Ceará, Anacleto , afirmou que o Vovô tentará cumprir a punição com mulheres e crianças no estádio. Quanto a isso, o clube esclareceu que a definição seria do STJD.

"Qualquer alteração relativa ao cumprimento da sanção acima descrita deve ser submetida diretamente ao referido STJD."

Com torcida no domingo

Com a decisão, a torcida alvinegra poderá comparecer ao jogo pela Copa do Nordeste contra o Ferroviário, no domingo, ás 18 horas no PV. O time coral já divulgou os setores que a torcida alvinegra terá disponível no PV: "A torcida adversária ficará com as arquibancadas dos Setores Azul (Rua Marechal Deodoro) e Laranja (Rua Paulino Rocha) e, além da compra online, pode adquirir seus ingressos antecipados em seus pontos de venda físicos, também a partir desta quinta-feira (18).