Ceará pede à CBF esclarecimento sobre punição e busca liberação de mulheres e crianças nos jogos

O Ceará solicitou à CBF mais informações sobre o possível cumprimento da perda de mando de jogos apenas na Série B do Brasileirão. A entidade deve se manifestar ainda nesta quarta-feira (18). Caso a decisão se confirme, a diretoria jurídica do clube avalia solicitar a presença de mulheres e crianças nas partidas, a exemplo do Coritiba. Além disso, os confrontos da Copa do Nordeste e Copa do Brasil poderão ter torcida.

“Há um dispositivo no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que diz que quando a pena não pode ser cumprida no campeonato em que houve a infração, ela pode ser cumprida num campeonato análogo, de organização da mesma entidade da prática esportiva, no caso a CBF”, explicou Anacleto Figueiredo, diretor jurídico do clube.

O diretor continua:

“A Copa do Nordeste é uma competição mista. Ela é copa e campeonato, tem a fase de grupos e eliminatória, e é organizada pela CBF. Nós já tivemos um precedente que nos permitiu cumprir uma penalidade do Campeonato Brasileiro no Nordestão, no jogo Ceará e Frei Paulistano (2020). Jogamos de portões fechados por uma pena de infração no Brasileirão do ano anterior”, explicou.

CUMPRIMENTO DA PENA

O Ceará foi punido com a perda de 8 mandos de campo sem a presença da torcida. O clube já cumpriu dois jogos no Brasileiro de 2022 (contra o Fluminense e o Juventude). A sentença foi dada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após briga nas arquibancadas e invasão de torcedores ao campo, no jogo contra o Cuiabá, na 32ª rodada do torneio.

A Diretoria de Competições (DCO) da CBF é responsável por executar a decisão aplicada pelo STJD. O Ceará solicitou esclarecimento sobre a possível mudança e aguarda resposta da entidade nacional. O clube já havia feito uma consulta sobre a possibilidade de cumprir a pena na Copa do Nordeste e ainda não obteve retorno.

LIBERAÇÃO DE MULHERES E CRIANÇAS

Caso a decisão da CBF se confirme e o Ceará jogue as partidas apenas da Série B para cumprir a pena, a torcida estará liberada para comparecer aos jogos do Nordestão e da Copa do Brasil, tanto em casa como fora.

“Se eles permitirem que a gente cumpra essa punição na Copa do Nordeste, a gente vai pedir o benefício de mulheres e crianças poderem ir ao estádio nos próximos dois jogos. Cumprindo mais dois jogos de pena, nós chegaremos na metade da pena cumprida. E chegando nesse número, podemos pedir a conversão dessa pena em fazer alguma doação”, explicou o diretor.

O objetivo do Ceará é cumprir mais dois jogos da punição na Copa do Nordeste e tentar liberar a entrada de mulheres e crianças nessas partidas. Depois, pedir a conversão da pena.

“Enquanto estiver cumprindo esses dois jogos, não terá a carga de visitante, que seria no jogo contra o Ferroviário. Mas, se for permitido a gente cumprir só no campeonato brasileiro, aí o Nordestão está liberado”, concluiu o diretor.

A reportagem tentou contato com a CBF, mas até a publicação desta matéria ainda não obteve resposta.