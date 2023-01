Após Coritiba sofrer restrição de público masculino, mulheres e crianças comandam a torcida; veja

A estreia do Coritiba na temporada de 2023 ficou marcada pela festa da torcida. Apenas mulheres e crianças de até 12 anos lotaram a arquibancada do Couto Pereira neste domingo (15), para o duelo contra o Aruko, na estreia do Campeonato Paranaense.

Em decisão inédita, o TJD-PR acatou e reverteu parcialmente a perda de mando pelas confusões no clássico. Após ser punido pelas confusões durante o Atletiba de 2022, apenas mulheres e crianças puderam acompanhar a partida. Ao todo, 8.871 lotaral o Couto Pereira.

As torcedoras comandaram a festa na arquibancada, com direito a bateria forte. O acesso foi gratuito, sendo necessário apenas a doação de 1kg de alimento para ver o jogo.

O Coxa venceu o adversário por 1 a 0, com gol de Alef Manga. Técnico da equipe, António Oliveira comentou a situação em entrevista coletiva:

"Nunca tinha presenciado tal situação. É a imposição de um gênero, fiquei emocionado. Hoje, sem dúvida nenhuma, foi o estádio mais bonito do mundo. O apoio dela foi fundamental para vitória", disse o treinador.

VEJA VÍDEO: