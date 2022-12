STJD aumenta punição do Ceará para oito jogos sem torcida; veja detalhes

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol aumentou a punição do Ceará, nesta quarta-feira (14), em virtude da violência generalizada em duelo contra o Cuiabá, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.

Anteriormente, a equipe havia sido punida com seis jogos sem mando de campo, além de multa de 100 mil reais. O time alvinegro havia sido enquadrado nos artigos 211, 213 e 205 §1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e nos artigos 19 e 20 do RGC/CBF.

Agora, o Pleno do STJD definiu que a equipe terá de cumprir oito jogos sem mando de campo. Até o momento, o Ceará cumpriu dois (vs Fluminense e Juventude, na reta final da Série A). A punição deverá ser cumprida em confrontos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ou seja, a equipe de Gustavo Morínigo atuará sem torcida na primeira fase da Copa do Nordeste.

Apesar do aumento da punição, o Ceará seguirá atuando na Arena Castelão. Inicialmente, no primeiro julgamento, a equipe deveria atuar a 100 km do estádio. O Pleno do STJD ainda determinou que o Alvinegro de Porangabuçu não tenha carga de ingressos do visitante.

