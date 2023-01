Ceará lança uniforme exclusivo para a Copa do Nordeste; veja imagens

O Ceará divulgou nesta quinta-feira (19) os uniformes de linha e de goleiro que serão utilizados durante a disputa da Copa do Nordeste. Apelidado de "Terra do Sol", o manto está disponível nas lojas oficiais do clube.

A camisa de linha tem o preto predominante, com detalhes dourados, em alusão ao sol. O de goleiro tem o laranja como característico, fazendo alusão à luz solar.

Os uniformes serão utilizados exclusivamente na Copa do Nordeste. Para a temporada 2023, este é o 2° conjunto lançado pelo Ceará. Em dezembro, a equipe lançou o uniforme 2.

A camisa será vendida por R$ 249,90 para homens e R$ 219,90 para crianças e mulheres.

Veja fotos da camisa do Ceará para a Copa do Nordeste

Legenda: Uniforme do Ceará para a Copa do Nordeste Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

