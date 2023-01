Com gol em reestreia, Tiago Pagnussat avalia Copa do Nordeste: 'podemos buscar este título'

Um dos destaques do Ceará na estreia da temporada, o zagueiro Tiago Pagnussat concedeu entrevista nesta terça-feira (18), no CT de Porangabuçu. O defensor avaliou a variação dos esquemas de Morínigo e a expectativa para estreia da Copa do Nordeste.

Um pouco mais de um mês depois de oficializar seu retorno ao Alvinegro de Porangabuçu, Pagnussat destaca a felicidade de voltar a atuar na equipe. Segundo ele, todos estão na sinergia para o objetivo principal na temporada.

"Me sinto muito bem aqui no Ceará, estou muito feliz pelo meu retorno, motivado com o projeto. Não só os jogadores, mas os funcionários e a comissão, estamos todos muito bem envolvidos no projeto que é voltar para a Série A", destaca o defensor.

BOLA PARADA

Diante do Guarani de Juazeiro, a bola parada foi uma arma muito bem utilizada pelo Ceará. Dos cinco gols marcados, quatro vieram de lances deste fundamento. Logo aos dois minutos da partida, Pagnussat balançou a meta adversária.

Tiago Pagnussat zagueiro do Ceará "A bola parada é sempre importante. O professor trabalhou bastante isso durante a semana, fizemos várias jogadas e funcionou. Muito contente pelo gol, o Luiz [Otávio] também fez um belo gol e é importante a gente contribuir defendendo e também no ataque. Espero que o ano seja recheado de mais gols também", avalia o zagueiro.

No Cerezo Osaka, em 2021, o defensor foi um dos artilheiros da equipe, com sete gols ao longo da temporada no futebol japonês. Na primeira passagem pelo Alvinegro, o jogador fez quatro tentos em 46 partidas.

DE OLHO NA ORELHUDA

Naquele ano de 2020, o zagueiro fez parte do elenco que conquistou o título da Copa do Nordeste. Para esta temporada, ele ressalta que o Vozão deve entrar com foco em levantar a terceira orelhuda.

Tiago Pagnussat zagueiro do Ceará "É uma competição muito boa, que a gente conhece bem. São as melhores equipes do Nordeste, mas é uma competição que temos que almejar o título. Temos capacidade para isso, a equipe é forte e temos a consciência que podemos buscar este título", assegura Pagnussat.

O Alvinegro já levantou o título regional nas temporadas 2015 e 2020. Apesar da queda para a Série B nacional, o Ceará chega no Nordestão com jejum de jogos sem derrota e com a expectativa alta de buscar o troféu mais uma vez.

VARIAÇÕES DA EQUIPE

Ao lado de Luiz Otávio, Pagnussat estreou na temporada com a formação em dois zagueiros. Porém, o atleta ressalta que não tem dificuldades em atuar com linha de três na defesa. Ele deixa a opção a cargo do treinador Gustavo Morínigo.

"O professor busca variações, independente da equipe que a gente vai jogar contra e isso é interessante porque todos se sentem inseridos no time e pronto para jogar. Eu já joguei em todos os sistemas e não tenho dificuldade em me adaptar, com três zagueiros, meu time no Japão jogava assim. Já joguei com dois [defensores], tem variações que jogando com três, mas tem saída com dois", pontua o jogador.

Ainda na coletiva, Tiago elogiou sua dupla na partida de estreia, Luiz Otávio, e destacou a satisfação de estar ao lado de um ídolo do clube. O jogador está com o restante do grupo alvinegro que segue os preparativos para a primeira rodada na Copa do Nordeste.

ASSISTA A COLETIVA: