Léo Santos comemora oportunidade com Mancini e elogia treinador: 'Nos deu muita confiança'

O defensor Léo Santos, do Ceará, concedeu na manhã desta quinta-feira (7), entrevista ao Jogada 1º Tempo, da TV Diário, um dia após a vitória alvinegra por 3 a 1 sobre o Londrina, no PV pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador, que ganhou oportunidade com o novo técnico Vagner Mancini na função de volante - ele é orginalmente zagueiro - comentou a chance de voltar a ser titular no Vovô com a mudança de comando.

"Eu estava preparado. Em nenhum momento fiquei chateado por não ter oportunidades. Continuei trabalhando. Ele me conhecia e a partir do momento que me viu treinando e preparado para jogar, quis contar comigo", disse.

Nova função

Léo Santos foi escalado por Mancini ao lado de Guilherme Castilho na função de volante nos dois jogos que comandou até então no Ceará. O jogador comentou a nova função que desempenha no time,

"Eu e o Castilho conseguimos formar uma dupla mais leve, de tentar sair jogando, com bola no chão, mas com responsabilidade. Claro que eu tenho que fazer mais a função de marcação e o Castilho sai mais para jogar, mas estamos nos entendendo bem. Sobre a função de volante ou zagueiro, ele não chegou a conversar comigo para o resto do campeonato. Eu quero ajudar o Ceará. Se tiver que jogar de volante ou descer pra zaga não tem problema".

Motivação

Léo Santos comentou a 4ª mudança de comando no Ceará, admitindo que os jogadores também tem parcela de culpa, mas que a chegada de Mancini mudou o clima no elenco.



"O Mancini mudou nosso estado de espírito. As coisas se tornaram mais claras quanto a parte tática, ideias de jogo e questão de confiança mesmo. Ele conversou com a gente, reforçou que o Ceará era grande e que teríamos que jogar, botar a bola no chão e impor nosso jogo. O Ceará se não for o melhor, está entre os 3 melhores de elenco da Série B. Tem grandes jogadores, que quase a carreira toda jogaram Série A, ou fora do pais. A gente sabe que tem parcela de culpa do nosso lado pelas trocas de treinadores, e com a chegada do Mancini nos unimos mais, em um consenso entre a gente que não poderíamos mais errar, nem deixar o tempo passar e deixar para o final".

Parada

O Vovô só volta a jogar no dia 18, contra o Novorizontino, às 21 horas, no estádio Jorge de Biasi, pela 28ª rodada. Em 8º com 41 pontos, o jogo é um confronto direto por uma vaga no G4. Para Léo Santos, o período será importante para Mancini implementar ainda mais suas ideias de jogo.

"Tivemos pouco tempo para assimilar as ideias dele. Foram só dois jogos e a parada será positiva para entender ainda mais o que ele quer para o time, de cada um. Será uma parada positiva".