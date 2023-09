Mancini celebra bom início no Ceará, mas prega cautela: 'Não é hora de empolgação'

Vagner Mancini conquistou a segunda vitória seguida no comando do Ceará. Na noite desta quarta-feira (6), a equipe fez 3 a 1 em cima do Londrina e se aproximou do G-4 da Série B. Erick, Tiago Pagnussat e Léo Santos marcaram os gols no Estádio Presidente Vargas. O novo técnico alvinegro fala sobre o bom início, detalha como será o trabalho na data Fifa e pede cautela.

Vagner Mancini Técnico do Ceará Nós estamos numa situação ainda difícil, mas eu acredito muito. Tanto é que estou sentado nesta cadeira por causa disso. E, acima de tudo, nós temos que ser inteligentes para entender aquilo que está acontecendo. Essa não é uma hora de empolgação. Essa é uma hora da gente ser realista e entender o campeonato, aquilo que o Ceará pode... O Ceará é uma equipe grande, de camisa forte. Então, tudo isso aí serve para, no dia a dia, mostrar ao atleta o que ele é capaz de fazer. Não tem segredo. Tem simplicidade, muita conversa, mas também trabalho porque é necessário que dentro desses dias a gente tenha ajustado um pouco melhor a equipe para que ela pudesse render nos dois jogos e atingir os pontos que atingimos.

Sob comando de Mancini, são dois jogos e duas vitórias. Os seis pontos conquistados levaram o Alvinegro a encurtar a distância do G-4, na busca pelo acesso. Agora, a equipe está em 8º lugar na tabela, com 41 pontos.

MELHORA NO AMBIENTE

“Desde que cheguei ao Ceará tentei, de todas as formas, fazer o mais simples possível. Acho que nesses momentos de crise você deve simplificar as coisas. Um time um pouco mais ofensivo, com um meio-campo que toque mais a bola. Dois extremos que chegam bem na frente, um atacante de área, uma linha de quatro sólida… Mas tudo isso necessita de ajustes, né? Mas ao longo desses cinco dias, tive muita conversa com os jogadores. Tentei deixar o ambiente leve. Você não consegue render aquilo que pode a partir do momento em que é cobrado de uma forma desordenada, descabida ou com uma frequência muito grande", disse.

"Uma das coisas que funciona no futebol é exatamente ter um bom ambiente. Que você possa olhar nos olhos do seu atleta, falar a verdade para ele e vice-versa. Nem sempre a gente é dono da verdade. Às vezes, o atleta tem uma boa ideia ali. Diante disso, a gente tentou bater papo, escutar, opinar, fazer ajustes. A equipe marca de uma forma diferente já. Hoje ela variou sistemas dentro do 1T. Saiu jogando num sistema de três zagueiros, adiantando os dois alas. Aí, dentro do próprio tempo mudou de novo, voltou a jogar com linha de quatro. Acho que tudo isso aí gera ao adversário dificuldades”, completou o treinador.

Legenda: Erick participou dos três gols do Ceará na vitória diante do Londrina. Foto: LC Moreira/SVM

APOIO DA TORCIDA

Quase 18 mil torcedores acompanharam o duelo entre Ceará e Londrina no PV. Mancini destacou o apoio da torcida e relembrou momentos como atleta e também da primeira passagem como treinador do Vovô.

“Eu me emocionei muito na hora que entrei e vi o estádio lotado. E comecei a lembrar não só da passagem de 2011, também da de 2002, ainda como atleta. É uma energia contagiante. A torcida do Ceará dá um espetáculo à parte. Voltei 21 anos, lembrando de uma época que nós alcançamos o título. Em 2011 também. É uma sensação única, de um momento que ficou marcado na minha vida. Espero que em 2023 também seja assim, que a gente consiga escrever uma história bonita junto com toda essa torcida que deu um show.

O Ceará volta a campo somente no dia 18 de setembro. Fora de casa, a equipe vai enfrentar o Novorizontinho em jogo válido pela 28ª rodada da Série B.

