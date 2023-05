Londrina x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca da continuidade do bom momento na competição, o Ceará busca a parte de cima da tabela. O Vozão vem de duas vitórias seguidas contra Tombense, por 2 a 0 e, Criciúma, 2 a 1, respectivamente. O Alvinegro ocupa a 11ª posição com 10 pontos em 7 jogos.

Colado com a mesma pontuação, mas com melhor saldo, vem o Londrina, na 10ª colocação. A equipe paranaense também vem de duas vitórias seguidas. Na última rodada, a equipe bateu o Tombense por 2 a 0, no estádio Soares de Azevedo.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92.5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES NO DUELO

Para enfrentar o Tubarão, Eduardo Barroca não poderá contar com os lesionados Richard, Tiago Pagnussat, Michel Macêdo e William Formiga. Os dois primeiros sentiram no aquecimento antes do jogo com o Criciúma e voltaram para a capital cearense.

Para compor o elenco, Barroca relacionou o goleiro Christian e o meia Léo Rafael para se juntar ao restante do grupo no Paraná. O Alvinegro tem cinco atletas pendurados com cartão amarelo entre os relacionados: Gabriel Lacerda, Warley, Danilo Barcelos, Richardson e Nícolas.

Já o técnico interino do Londrina, Edson Vieira, conta com cinco desfalques certos para o duelo. Lucas Coelho e Da Silva estão no período de transição aos treinos com bola, enquanto Garraty, Júnior Dutra e Clayton seguem tratando suas lesões no DM da equipe.

TREINO DE HOJE | O elenco do Tubarão treinou nesta segunda-feira (22), no CT da SM Sports. A atividade serviu como preparação para o confronto diante do Ceará na próxima quarta-feira, no Estádio do Café.



📸 Rafael Martins#vamospracimatubarão pic.twitter.com/ya63CufW6p — Londrina E C (@LondrinaEC) May 22, 2023

Por outro lado, o time paranaense terá o retorno do volante João Paulo, que cumpriu suspensão automática diante do Tombense. O técnico tem ainda a dúvida entre o Matheus Lucas, que marcou duas vezes contra a Ponte Preta, e o Caio Mancha, que teve queda de rendimento, no ataque.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

Ceará e Londrina já se enfrentaram em 9 oportunidades ao longo da história. O Alvinegro leva vantagem no histórico de confrontos. O Vozão venceu cinco jogos, contra um triunfo do Tubarão, além de três empates.

O último duelo aconteceu em 2018, também no estádio do Café, pela segunda fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Ceará passou de etapa na competição após vencer o jogo por 2 a 1, com gols de Juninho Valoura e Arthur Cabral.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais, Patrick, Gabriel e Salomão; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Caio Mancha (Matheus Lucas) e Vitor Feijão. Técnico: Edson Vieira.

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nícolas. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA | LONDRINA X CEARÁ

Local: Estádio do Café, em Londrina-PR

Data: 24/05/23 (quarta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistente 1: José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Assistente 2: Lehi Sousa Silva (DF)

4º árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Var: Marcio Henrique de Gois (SP)