Opinião: Ceará mostra bom padrão, vence 3ª seguida e trilha caminho para o G4 na Série B

Vencer 3 partidas seguidas em um campeonato tão equilibrado como a Série B não é fácil, ainda mais sendo dois destes jogos fora de casa. O Ceará conseguiu e contra o Londrina nesta quarta-feira, o time mostrou um padrão interessante, já atuando com as digitais do técnico Barroca.

O treinador tem méritos em praticamente repetir uma formação na trinca de vitórias, buscando um padrão que já pode ser visto claramente.

O Ceará de Barroca valoriza a posse da bola, a troca de passes e a imposição de jogo. Contra o Londrina, o Vovô conseguiu os 3x0 no 1º tempo com autoridade.

Pontos para Barroca

Duas 'novidades' para impor seu estilo de jogo - Jean Carlos e Chay - ditaram o ritmo, jogaram bem e municiaram Erick e Nicolas com frequência.

É um novo quarteto, diferente do que Morínigo escalava - Janderson, Guilherme Castilho e Vitor Gabriel agora são reservas - e o Ceará encaixou.

Legenda: Jean Carlos marcou o terceiro gol do Ceará em vitória tranquila pela Série B Foto: Felipe Santos / Ceará SC

No meio, a equipe está mais protegida com Willian Maranhão, mais fixo de volante - outra novidade de Barroca - e que até tem chegado à frente, marcando o 1º gol do jogo. Ele e Richardson fazem uma boa dupla na 'volância'.

A defesa ainda comete algumas falhas, principalmente Lacerda e os laterais, mas o goleiro Bruno Ferreira tem se destacado e contra o Londrina voltou a aparecer bem. Ele e Richard (hoje lesionado), travarão uma boa disputa pela titularidade.

E o G4?

Em outras colunas, destaquei que o Ceará iniciou a Série B sem o foco necessário, envolto na final da Copa do Nordeste e jogando rodadas sem torcida. E isso custou muito caro - o emprego de Morínigo, e pontos contra Guarani e Vitória em casa - que foram recuperados diante Criciúma e Londrina.

As vitórias deixam o Vovô apenas 2 pontos do G4 e colocam o Alvinegro de vez no campeonato. O caminho para o G4 está trilhado e o Ceará tem qualidade para estar lá. Não há nenhum 'bicho' papão na Série B e o nível dos melhores times é parecido.

O próximo desafio é contra o Novorizontino no Castelão no domingo no 1º jogo com torcida - mulheres, crianças (até 12 anos) e pessoas com deficiência - quando mais uma passo será dado.