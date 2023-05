Richardson comemora sequência de vitórias do Ceará: 'Está todo mundo se dedicando'

O Ceará venceu sua 3ª partida seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater o Londrina por 3 a 1 no Estádio do Café, em Londrina, pela 8ª rodada. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 13 pontos e colou no G4 da competição. Agora, o Alvinegro está apenas 2 pontos do G4 - o Botafogo/SP tem 15.

O volante Richardson, comemorou a 3ª vitória seguida do Alvinegro, afirmando que o time tem a responsabilidade de lutar na parte de cima da tabela.

"A vitória é fruto do nosso trabalho. Uma semana de preparação foi muito importante pra gente jogar contra o Criciúma. Está todo mundo se dedicando, comprando a ideia do professor, de ter a bola, de ser protagonista do campeonato. A gente sabe que temos a responsabilidade por termos caido do ano passado na Série A, a gente tem a responsabilidade de jogar na parte de cima. Saímos com o dever cumprido, fizemos um bom jogo e conseguimos a vitória".

Leia Também Jogada Ceará joga bem, vence o Londrina fora de casa e cola no G4 da Série B

Volta do torcedor

Na próxima rodada, o Alvinegro enfrenta o Novorizontino/SP, no domingo (28), às 15h30 no Castelão. A partida será a primeira com público como mandante do Vozão, com mulheres, crianças (até 12 anos) e pessoas com deficiência.

O volante também comemorou o fato de jogar pela 1ª vez com o torcedor ao lado na Série B. Os jogos contra Guarani, Vitória e Tombense foram de portões fechados no PV.

"Temos pouco tempo para descansar, já que teremos uma viagem desgastante, mas diante do torcedor, com a volta deles, somos muito fortes e temo que continuar nessa batida de vitórias. Principalmente diante do Vitória sentimos muito a falta do torcedor, mas com a volta dele a gente é muito forte dentro de casa. Esperamos estar bem preparados e vamos buscar mais uma vitória".