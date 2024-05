Atlético-MG aciona CNRD para cobrar Ceará por dívida em negociação com Castilho; Vovô busca acordo

O Atlético-MG acionou o Ceará na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por dívidas na negociação com o meio-campista Guilherme Castilho. Segundo documento publicado pelo ge, o Galo ainda teria a receber um valor de 3 milhões e 613 mil de reais pela venda de Guilherme Castilho ao Ceará. O Alvinegro comprou o meio-campista por R$ 9,6 milhões em 2022.

O diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, esclareceu que essa ação do Atlético MG é de algumas semanas e já era referente aos segundo transfer ban recebido pelo clube, e depois derrubado, mas que o Ceará negocia acordo com o Galo.

"O Atlético realmente nos acionou. Nós sofremos dois transfer bans, antes de fechar a janela. Tínhamos sofrido do Yokohaha e outro do Atlético Mineiro. Do Yokohama fizemos um pagamento de uma das parcelas, que estava vencida, a outra estava vencida, porém tínhamos um prazo para pagamento. Nós conseguimos retirar o transfer com o pagamento só de uma das parcelas, convencer a CRND a derrubar o transferban, e assim foi feito. Quanto ao Atlético, fizemos uma proposta de acordo, com garantia, comunicamos a CRND e temos uma plano de pagamento deste casos. O caso do Atlético foi um destes casos. O segundo transfer, que caiu também, era referente a este pedido do clube".

Legenda: Guilherme Castilho foi comprado pelo Ceará em 2022 Foto: KID JUNIOR / SVM

Bandeira esclarece que o Ceará já apresentou um plano para pagar o Atlético, e que o clube não pode receber nenhuma punição até 8 de julho.

"Apresentamos um plano para pagar não só o Atlético, como outros que existem lá também, de outros. Conseguimos a suspensão de todos e qualquer punição até o dia 8 de julho. Estamos fazendo as negociações com o Atlético e com as outras que estão em aberto".