Moda comfy alia conforto e estilo para qualquer ocasião; veja opções de looks

Esqueça a ideia de que um look confortável dispensa beleza, porque a moda comfy existe exatamente para conciliar essas duas variáveis. Após um ano e meio de pandemia pelas bandas de cá, está mais do que liberado passar o dia em casa de pijama, mas a praticidade de uma roupa como essa também pode se refletir em atividades fora do lar. E tudo com muito estilo, viu?

“Antigamente, ouvíamos que as peças mais confortáveis não eram tão bonitas, mas hoje o mercado da moda apresenta esta tendência com cortes perfeitos e caimentos incríveis”, opina Ana Paula Daud, empresária e sócia-diretora da Twenty Four Seven Fortaleza.

Há quatro anos ela lida com esta proposta, mas admite que o atual contexto sanitário aumentou exponencialmente as buscas pelo estilo na loja.

Ana Paula Daud Sócia-diretora da Twenty Four Seven O comportamento feminino está sempre em evolução, acompanhando as necessidades dos múltiplos papéis que as mulheres assumem diariamente. Durante a pandemia, o conforto para a jornada em home office passou a ser priorizado e com isso a moda comfy chegou para ficar!”, admite.

E não foi só Ana Paula que percebeu isso. Lara Romcy, sócio-diretora da Joiola, igualmente destaca um crescimento das buscas por essa tendência. E olha que a loja que ela representa já investe no ramo do conforto há 15 anos.

Legenda: Looks da Joiola

Lara Romcy Sócio-diretora da Joiola Durante um ou dois meses de lockdown, a gente produziu só essa linha, para você ter ideia. Paramos de produzir os tecidos planos e foi muito sucesso, bem aceito. Acho que a moda comfy veio pra ficar sim. Ela sempre esteve, mas agora está mais do que sedimentada”, avalia.

O que vestir

A praticidade é palavra de ordem na hora de montar este guarda-roupa. “É o famoso: ‘Colocou, está pronta’. E isso é realmente maravilhoso”, defende a empresária Carla Ciarlini Pinheiro, representante da loja Lívet.

Segundo ela, levam vantagem as peças de malha, além de tecidos leves e modernos. Os conjuntinhos, por exemplo, são uma boa escolha.

Legenda: Looks da Lívet

Já no caso de calçados, a aposta é em tênis, rasteiras e sandálias.

Frescor e flexibilidade também devem guiar estes looks, de acordo com Ana Paula, da Twenty Four Seven Fortaleza.

Ana Paula Daud Sócio-diretora da Twenty Four Seven Os moletons ganharam corte de alfaiataria e detalhes incríveis. Vestidos de linho, tecidos leves e naturais caíram no gosto de mulheres de todas as idades! A T-shirt tem sido grande destaque na composição de looks chics e casuais”, observa.

Também nesta pegada, a Joiola oferece casaquinhos, saias e vestidos no tecido moletinho, que é constituído de fios mais leves, e, por isso mesmo, moles e refrescantes.

Já no que se refere à cor, o lema é liberdade, ainda que tons neutros predominem. “A cada estação, as estampas e cores vão apresentando a modernidade e os modelos percorrem todos os estilos que as mulheres buscam para sua imagem”, arrisca Ana Paula.

Beachwear, moda íntima e acessórios

E já que estamos em pleno verão e numa cidade litorânea, vale ressaltar que o comfy na moda íntima ou beachwear é marcado pelas costuras invisíveis, tecidos tecnológicos que promovem melhor sensação térmica e a versatilidade das peças.

“Hoje já temos no mercado pijamas que viram roupa de sair, maiô que se torna body para um almoço casual e roupas de ginástica que ganham preferência para looks de viagens”, destaca a representante Twenty Four Seven Fortaleza.

Segundo ela, a ideia desse estilo é exatamente desconstruir e brincar com as composições. “Um look comfy vai do tênis ao scarpin. A elegância e o que você quer transmitir ficará sempre na conta dos acessórios!”, demarca.

Legenda: Looks da Twenty Four Seven

Neste caso, o minimalismo é bem-vindo em colares, anéis, brincos, lenços e bolsas, por exemplo, mas tudo respeitando a personalidade de cada uma.

No fim da contas, é tudo sobre aconchego e bem-estar, e com essas dicas fica mais fácil decidir o look que oferece isso, concorda? =)

