Rotina de gato 'gigante' de nove meses é compartilhada por dona e surpreende internautas

A influenciadora Chastity Hobbs, 26 anos, compartilhou a rotina do gato "Kusa", de 9 meses de idade, surpreendendo internautas com o tamanho do felino, grande como uma criança de cinco anos. Conforme o Metrópoles, o animal da raça Maine Coon pesa mais de 7 kg e foi adotado quando tinha três meses de idade.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Star, a sona se surpreendeu com o crescimento acelerado do pet e deve comprar uma casinha maior.

No Instagram, os seguidores comentaram o tamanho do animal com surpresa. “Eles sempre acham que o Kusa cruzou com um lince ou algo assim”, declarou.

Chastity Hobbs Dona de Kusa “A última vez que o pesamos ele estava com 7 kg, mas definitivamente deve ter crescido uns 2 kg. Ele teve um grande surto de crescimento”.

Na residência em Phoenix, no Arizona, a estadunidense vive com Kusa e outros três gatos. Ela tem um gasto aproximado de 770 reais por mês em comida para os animais.

Além disso, também tem uma caixa de areia grande para acomodar o felino da raça Maine Coon.