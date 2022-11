Pet shops e clínicas veterinárias são obrigadas a reportar maus tratos para a polícia no Rio

Os estabelecimentos que trabalham com animais no Rio de Janeiro, como pet shops, clínicas e hospitais veterinários, passam a ser obrigados a reportarem maus tratos conforme nova lei divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira (21). A determinação foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e vale apenas para a capital carioca.

Assim, segundo a lei nº7.649, as instituições veterinárias devem informar à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente se receberem animais com indícios de maus tratos.

A denúncia precisa ser efetuada de forma imediata através de ofício escrito ou comunicação remota, contendo informações como:

Nome, profissão, endereço e contato do acompanhante do animal;

Relatório do atendimento prestado;

Especificar a espécie, raça ou características físicas do animal;

Descrever o quadro de saúde do animal no momento do atendimento e quais procedimentos foram adotados.

Advertências e multas

Em caso de descumprimento da determinação, os estabelecimentos podem receber advertências ou multas. A lei também prevê o possível embargo do funcionamento.

De acordo com o g1, a Polícia Civil detalhou que os veterinários podem acionar a delegacia mais próxima em ocorrências de emergência, em que o animal se encontre muito debilitado.

Os crimes de maus tratos animais podem resultar em pena que varia de 2 a 5 anos, com multa e proibição da guarda do bichinho.