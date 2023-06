Gato desaparece após incêndio e é encontrado seis anos depois

Um gato doméstico foi reencontrado pelos tutores seis anos após desaparecer da casa onde estava, durante um incêndio florestal que atingiu a Califórnia, nos EUA, em 2017. O retorno do animal foi possível devido ao chip de identificação, que ajudou na localização dos donos. As informações são do blog 'Page Not Found', do jornal Extra.

Em entrevista ao jornal local The Press Democrat, Patrícia Soares, dona do gato Ozzie, disse que o felino desapareceu quando ela e o marido evacuaram a casa de um amigo devido ao incêndio florestal que atingia a região.

O casal estava como hóspede no imóvel porque o fogo já tinha atingido a própria residência dias antes. Eles fugiram para lá com dois cachorros e quatro gatos, incluindo Ozzie. No entanto, o fogo se aproximou da casa do amigo e todos tiveram que deixar o local. Nesse momento, apenas cinco animais foram contabilizados.

Depois do incêndio ser controlado, Patrícia e o marido voltaram ao bairro, mas não encontraram mais Ozzie. "Eu andei por toda parte e avisei os vizinhos, mas com o passar dos meses, acreditei que não tinha mais como ele estar vivo. Ele tinha apenas alguns dentes e não era um caçador", afirmou.

ONG ajudou no reencontro

Ozzie foi encontrado por desconhecidos nas ruas de Santa Rosa, que passaram a alimentá-lo regularmente.

Na semana passada, um vizinho levou o gato para uma ONG, que começou a procurar a verdadeira família de Ozzie a partir de um chip de identificação no corpo do gato.

"É inacreditável. Ele passou por um segundo incêndio. Ele passou por chuva, frio congelante, vários elementos lá fora. E ele é muito bom, e acho que ele sabe que está em casa", contou a dona.