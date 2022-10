Lavanda ou alfazema: veja os benefícios da planta e como cuidar

Conhecida por aromatizar diversos ambientes e até servir como base para colônias, perfumes e vários produtos e beleza e limpeza, a lavanda é uma planta aromática que possui propriedades calmantes e terapêuticas. Também chamada de alfazema, ela é conhecida ainda por servir para a produção de óleos essenciais.

A lavanda tem vários tipos, mas basicamente tem flores lilás-acinzentadas e uma folhagem densa. A erva se tornou uma das que mais se reconhecem pelo cheiro.

O Diário do Nordeste conversou com Luciano Soares*, professor de Biologia, doutor em Biologia Vegetal e pesquisador na área de Botânica, e preparou um material completo sobre a planta.

O que é lavanda?

É uma planta de pequeno porte que pode ser classificada como um subarbusto. De acordo com Luciano Soares, a lavanda floresce somente uma vez ao ano, mas tem longa duração de vida. A erva tem o nome científico Lavandula.

Uma curiosidade sobre o nome popular é que em Portugal se fala alfazema em vez de lavanda.

Ela pertence à família botânica Lamiaceae, a mesma de outras aromáticas como a alfavaca, a erva-cidreira e a hortelã.

Qual o significado da lavanda?

Segundo o biólogo Luciano Soares, lavanda vem do latim "lavare", que significa lavar ou limpar por meio de um líquido. Por esse motivo, a planta pode utilizada para a produção de banhos e também em produtos de higiene pessoal e limpeza.

Legenda: Há pelo menos 25 tipos de lavanda Foto: Shutterstock

Tipos de lavanda

São conhecidas pelos menos 25 espécies, conforme Soares. Elas se diferenciam por terem seus próprios compostos químicos. A cor das flores também é uma das diferenças, podendo variar entre branco a roxo ou roxo-escuro.

Legenda: A planta gosta mais de sol pois é originária de países mediterrâneos Foto: Shutterstock

A espécie encontrada no Brasil é a Lavandula dentata, típica de regiões de clima tropicais. O outro tipo, mais recorrente em países mediterrâneos, são as chamas lavandas inglesas (Lavandula angustifolia).

Segundo o pesquisador em Botânica, a angustifolia é conhecida também como lavanda verdadeira e é a variação dessa planta mais comum para a jardinagem e para a aromaterapia.

Como cuidar da planta lavanda?

A planta precisa ser cultivada no sol, com aproximadamente seis a oito horas diárias de luz solar. O professor Luciano aponta que ela se desenvolve bem em regiões com temperatura média acima de 25 °C , mas podem suportar também climas mais frios.

Legenda: A lavanda precisa de seis a oito horas diárias de luz solar em seus cuidados Foto: Shutterstock

Para o crescimento crescer saudável, o solo deve estar bem areado e não pode ser regado em excesso. É essencial evitar deixá-las em solo encharcado. Ela pode também ser facilmente cultivada em ambientes abertos e fechados, seguindo as regras citadas pelo especialista.

Como cuidar de lavanda em vaso?

A lavanda em casa deve ser cuidada assim como no campo, evitando regar excessivamente. Quem estiver cuidando da planta deve ficar atento ao aparecimento de possíveis ervas-daninhas.

Legenda: O uso de adubo orgânico ou adubo mineral NPK (nitrogênio - fósforo - potássio) na lavanda de vaso pode ajudar no crescimento Foto: Shutterstock

Luciano indica que o uso de adubo orgânico ou adubo mineral NPK (nitrogênio - fósforo - potássio) é benéfico para o crescimento saudável.

Para que serve e benefícios

Além de servir para higiene pessoal e limpeza, a planta aromática serve ainda como ornamento e decoração, pois apresenta efeito relaxante nos ambientes.

Legenda: A lavanda é utilizada amplamente em produtos de higiene pessoal Foto: Shutterstock

Na culinária, a lavanda pode ainda ser usada como tempero em receitas doces e salgadas, assim como o orégano e o manjericão, que também são ervas aromáticas

Os compostos voláteis presentes, de acordo com o professor Luciano Soares, fazem da Lavandula um ótimo aromatizante na forma de óleos e perfumaria.

Veja algumas formas de usar:

Óleo essencial de lavanda

Legenda: O óleo essencial da lavanda possui propriedades calmantes Foto: Shutterstock

O óleo essencial de lavanda serve como calmante natural, antisséptico e antimicrobiano. A substância possui baixa toxicidade e pode ser utilizada para os mais diversos fins medicinais.

Uma das finalidades mais reconhecidas é que o óleo pode ajudar a diminuir as dores causadas pelas cólicas menstruais.

Aromaterapia

Legenda: A aromaterapia com a lavanda pode diminuir o estresse e ansiedade Foto: Shutterstock

A fragrância da lavanda possui efeito calmante, ocasionando bem-estar e podendo ser utilizada na aromaterapia para diminuir o estresse e ansiedade.

Banho de lavanda

Legenda: O banho de lavanda é uma opção relaxante para o dia-a-dia Foto: Shutterstock

O banho pode ser utilizado para equilibrar a vitalidade, devido às suas propriedades aromáticas, calmantes e relaxantes.

Apesar de serem duas espécies do gênero Lavandula, a lavanda e a alfazema se diferenciam pelo cheiro. A segunda possui um cheiro mais forte. No entanto, popularmente, não é errado falar os dois nomes caso você não saiba distinguir, pois as espécies são realmente muito parecidas e é difícil distinguir suas características. Sol, pois é uma planta originária de países do Mediterrâneo, onde são registradas temperaturas elevadas.

*Raimundo Luciano Soares Neto é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre em Sistemática e Evolução na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Doutor em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atua como professor substituto na Universidade Regional do Cariri (URCA) – Campus Pimenta e desenvolve pesquisas na área de Botânica, com ênfase em flora, distribuição geográfica e etnobotânica.