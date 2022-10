Verbena: conheça a flor e veja para que serve a planta

Perfeita para vários locais como decoração, a verbena é uma planta que vai além da beleza de suas flores. Ela é muito usada também na medicina pelos seus benefícios e propriedades específicas.

Ela é uma planta pequena, não ultrapassa os 50 centímetros e traz um ar campestre para o ambiente, seja no jardim ou em um vaso. Conhecida por ser resistente e perene a várias intempéries, ela também ganha fama por ajudar a acalmar a pessoa e até contra as dores.

O importante é ter conhecimento sobre a planta, tanto a maneira de cultivá-la, como na manutenção. Além disso, se for consumi-la, é indicado ter uma orientação médica.

O que é verbena?

Legenda: Principais cores da planta são lilás, roxo, branco e rosa, segundo a taxonomista e professora Fátima Salimena Foto: Freepik

A verbena tem o nome científico de Verbena officinalis, porém hoje em dia existem inúmeras espécies da planta catalogadas. Popularmente, ela também é conhecida como gerbão, ulgebrão e erva-de-ferro. Suas variações fizeram a planta ganhar o mundo, sendo adaptável em vários climas, ainda mais se for bem cultivada.

A taxonomista e professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) Fátima Salimena* explica que o gênero Verbena L tem origem americana. Atualmente, existem 57 espécies distribuídas por continentes como a América do Sul e do Norte, além do norte da África, Ásia, Europa e Austrália.

“No Brasil tem 16 espécies no sul, sudeste e centro-oeste, em áreas de cerrado, Mata Atlântica e pampa gaúcho, com três espécies endêmicas do país”, afirma a professora, que é doutora em botânica pela Universidade de São Paulo (USP).

Fátima explica que o nome popular Verbena também está relacionado a outras espécies, inclusive do gênero Lippia, como a Lippia Alba, que tem propriedades distintas. A taxonomista afirma que o gênero Verbena pertence à família Verbenaceae.

“As flores são pequenas, reunidas em inflorescências (pequenos ramos no ápice dos ramos), com 5 pétalas que se abrem no ápice de um tubo floral estreito”, diz Fátima. Ela diz que as principais cores são geralmente lilases, roxas, brancas ou rosas.

Para que serve?

Legenda: É sempre importante uma prescrição médica para o uso do chá como tratamento auxiliar Foto: Freepik

Além de ser muito utilizada em decoração e jardins, a verbena tem sua principal função ao auxiliar em vários tipos de tratamento de saúde. Como existem várias espécies, os seus benefícios também acabam sendo variados.

A verbena no geral ajuda, por exemplo, em terapias do cálculo biliar, ansiedade, estresse, insônia e inquietação. Além disso, a planta também é boa para tratamentos contra a acne, infecções no fígado, asma, bronquite e cálculos renais. “Alguns trabalhos científicos com foco nas propriedades fitoquímicas de algumas espécies do gênero indicam atividade antimicrobiana, antioxidante e hepatoprotetora".

Ela explica que a planta pode ser utilizada em doenças hepáticas. “Também é usada na medicina popular, o chá das folhas, muito aromático, com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e problemas gastrointestinais”, afirma.

Vale destacar então que é sempre importante uma prescrição médica para o uso do chá como tratamento auxiliar. A verbena tem boa ação contra ainda artrite e dores reumáticas. Isso muito devido a suas propriedades relaxantes, antiespasmódica e laxante.

Cuidados com o chá

A acupunturista e médica Ivone Dalbon**, especialista em florais e terapias indianas, explica que o chá da planta é muito bom e tem vários benefícios. Entretanto, é preciso ter atenção ao consumir.

“O chá de verbena é digestivo. Ele auxilia em tratamentos como cálculos biliares ou renal. Mas é preciso ter cuidado e orientação médica. Não adianta só ingerir o chá, devemos saber o tamanho do cálculo”, afirma.

Ivone conta que, por exemplo, se o cálculo for pequeno ele se desloca e piora a situação. Para ela, o chá é preciso saber a dosagem correta e em qual situação tomar.

Ela explica que a verbena é um dos florais de Bah e de Saint German. “Um chá de verbena é tranquilizante, ajuda na ansiedade, quietura, tem uma função no estado emocional”, afirma a especialista.

Dalbon diz que como o chá tem inúmeras funções, é preciso saber usá-lo, além do tempo de uso e o momento certo. "O fato de ser natural não significa que não pode trazer malefícios e cada organismo reage diferente", diz.

Flor de verbena

Você viu que a verbena tem propriedades que ajudam a tratar vários problemas de saúde. Isso vem, principalmente, da flor dela, que são pequenas e têm cinco pétalas. O capítulo é cheio de pólen e uma estrutura tubular.

Existem na natureza várias tonalidades da flor de verbena, como branca, rosa, lilás, roxa e vermelho-escura. “O gênero Lippia apresenta composição de óleos essenciais diferentes e portanto, propriedades fitoterápicas distintas.”

Fátima também indica que o uso medicinal deve ser feito com cautela e recomendação médica.

Como cuidar da planta

A verbena é uma planta que gosta do sol e de ambientes úmidos, por isso, se dá bem em climas subtropical e tropical. No Brasil, em regiões mais secas e de sol forte, a melhor época do plantio é durante ou no fim do inverno.

“É uma planta de forração de solo, que não pode ser aguada por cima, não deve ter muita água nas flores. O indicado na irrigação por gotejamento”, afirma o paisagista Douglas Zaneti***, que trabalha há 25 anos com paisagismo.

Como plantar?

Douglas explica que a planta é de fácil cultivo e o solo deve ser bem fertilizado, de preferência com matéria orgânica. A irrigação pode ser feita uma vez por dia, mas não em horários quentes para evitar o “cozimento” da planta. “Ela se adapta bem ao sol no fim do inverno, entrando na primavera. Mas é preciso ter umidade. No verão é mais difícil de aguentar pelo forte calor”, explica.

O paisagista também dá dicas de como plantar a erva-de-ferro, não sendo muito indicada, por exemplo, para ambientes internos de uma casa. Como a planta é perene, ela deve ser substituída a cada quatro ou cinco meses. “Ela é uma planta de forração, então é boa para jardins, canteiros e ambientes externos. Não é uma planta que dá para ser replantada”, diz.

O paisagista explica que no caso de um vaso, o indicado é prestar atenção ao tamanho dele. Se for pequeno demais, a raiz da verbena pode acabar se “sufocando” no espaço e a planta morrer.

Douglas ensina ainda que a adubagem deve ser orgânica e feita de maneira adequada. “Para que as flores cresçam com mais rapidez. Além de fazer a irrigação diária direto no solo, nunca nas flores”.

Banho de verbena

Legenda: É possível tomar um banho de verbena, inclusive com lavanda Foto: Freepik

Muitas pessoas gostam do chá da planta, porém também é possível tomar um banho de verbena, inclusive com lavanda. Isso torna o aroma suave, agradável e refrescante, principalmente com a verbena branca.

Então, no caso do banho, Ivone Dalbon, que é a especialista em florais, explica que a combinação de óleos essenciais de lavanda e da verbena causam maior relaxamento.

“A verbena é muito boa contra a insônia, a inquietude. Ela acaba purificando e revitalizando as emoções”, diz.

Onde encontrar?

Legenda: Chá da planta é muito bom e tem vários benefícios. Entretanto, é preciso ter atenção ao consumir Foto: Freepik

A verbena é uma planta que tem diversas finalidades, seja na decoração ou então terapêutica. Na questão de ambientes, é possível encontrar em lojas de paisagismo a planta para ter cultivo em um jardim ou um canteiro.

Por fim, se você busca a erva-de-ferro para fins terapêuticos, várias lojas de chás e de florais têm o produto. Porém, o importante é sempre ter um acompanhamento médico neste caso.

*Fátima Salimena: Taxonomista, professora do Departamento de Botânica da UFJF e atua no Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza da UFJF, com mestrado e doutorado em Botânica na USP.

**Ivone Dalbon: Especialista em florais de Bach, S Germain e Californiano, Especialista em terapias indianas e enfermeira graduada pela UFG – Goiânia. Tem especializações em acupuntura e biopsicologia.

***Douglas Zaneti: paisagista com conhecimento na planta verbena com mais de 25 anos de atuação no mercado.