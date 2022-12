Sobras de pernil? Veja o que fazer com o que sobrou da ceia

Tradicionalmente, as famílias servem uma ceia especial na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, e acabam usando os pratos remanescentes para compor as refeições do Natal, que acontece neste 25 de dezembro. As sobras dos alimentos utilizados na celebração, como o pernil, podem ser servidas sem alteração ou serem transformadas em outra receita.

No entanto, nem tudo que sobra é seguro de ser reaproveitado, como explica o instrutor de gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Ceará, Matheus Vieira. O ideal, segundo ele, é que seja reutilizado somente o alimento que passou no máximo 30 minutos exposto em temperatura ambiente.

"Alimentos que foram expostos por mais de três, quatro horas, [oferecem maior risco de contaminação]. Então, não recomendo o reaproveitamento por questões de atividade microbiológica. Após esse período, pode ter bactéria, fungo. Logo, a primeira dica é tentar diminuir o tempo de exposição desses pratos para poder garantir esse consumo posterior seguro. Ninguém quer ficar doente ao aproveitar umas sobras", aconselha.

O Diário do Nordeste reuniu algumas dicas de como servir, conservar e armazenas os pratos da ceia de Natal para garantir a segurança na hora de usar as sobras.

Como conservar as sobras?

Como os alimentos são armazenados após serem recolhidos é importante. O instrutor de gastronomia destaca que o ideal, por exemplo, é evitar colocar dois tipos de receita em um mesmo pote. Ou seja, guardar sobras de arroz e de carne na mesma vasilha não é recomendado.

"Após retirar [os pratos da mesa], se a comida ainda estiver morna o ideal é resfriá-la e armazená-la separadamente em recipientes fechados, sob refrigeração. Ela pode ser mantida na geladeira, em média, de dois a três dias, ou você pode congelar por até 30 dias", detalha.

Esse prazo de validade pode ser maior se o alimento for submetido a uma nova técnica de cozimento. Por exemplo, caso as sobras de pernil sejam usadas como ingredientes de um quiche, este tem uma nova data para expirar.

"Depois que você aplica uma nova técnica de cocção, por exemplo, se você pegou uma sobra de peru e transformou numa torta, o prato vai ter uma nova data e validade. Então, vai durar em torno de quatro a cinco dias refrigerado porque você aplicou um tratamento térmico", explica Matheus Vieira.

O que fazer com as sobras de pernil?

O instrutor de gastronomia listou abaixo uma receita onde as sobras do pernil são usadas para criar um novo prato, com rendimento para oito pessoas.

Quiche de Pernil

Ingredientes:

250g de farinha de trigo sem fermento (massa);

100 g de manteiga (massa);

1 ovo (massa);

1 gema (massa);

1 g de sal (massa);

200 g de creme de leite (recheio);

100 ml de leite integral (recheio);

1 ovo (recheio);

Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino a gosto (recheio);

3 colheres de sopa de azeite (recheio);

1/2 cebola picada (recheio);

1 pimentão vermelho picado (recheio);

200 g de pernil desfiado (recheio).

Modo de preparo:

Massa : Em uma tigela, misture a manteiga gelada e a farinha de trigo, com a ponta dos dedos esfarele delicadamente, acrescente o sal, ovo e a gema, misture delicadamente até formar uma massa, cubra com filme plástico e deixe descansar na geladeira por 10 minutos. Forre o fundo de uma forma ou refratário com a massa e leve ao forno pré-aquecido por 15 minutos a 180 °C.

: Em uma tigela, misture a manteiga gelada e a farinha de trigo, com a ponta dos dedos esfarele delicadamente, acrescente o sal, ovo e a gema, misture delicadamente até formar uma massa, cubra com filme plástico e deixe descansar na geladeira por 10 minutos. Forre o fundo de uma forma ou refratário com a massa e leve ao forno pré-aquecido por 15 minutos a 180 °C. Recheio: Em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue rapidamente a cebola picada e o pimentão vermelho, acrescente as sobras do pernil desfiado, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em uma tigela, misture o ovo, creme de leite e o leite, tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Acomode no fundo da massa pré-assada o pernil refogado, finalize com o creme por cima e leve ao forno para assar a 180 °C por mais 10 minutos.

