Como temperar chester para o Natal? Veja detalhes da preparação da receita

A ceia de Natal é um momento que costuma reunir familiares e amigos próximos, na noite do dia 24 de dezembro, sendo também uma oportunidade de reencontro e celebração da vida. A data antecede a comemoração do nascimento de Jesus Cristo na religião cristã, datado no dia 25 de dezembro.

Dentre os alimentos típicos da festividade, o chester é uma das opções preferidas. De acordo com a chef pâtisserie Matu Macêdo, professora de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), como essa é uma ave com grande proporção, demora mais a "pegar gosto".

Por isso, ela recomenda que a pessoa responsável pela preparação dê uma "boa marinada de véspera". Dentre os temperos ideais, lista:

Folha de louro;

Pimenta;

Alho;

Cebola;

Ervas finas;

Orégano;

Sal.

Além disso, é possível colocar um líquido ácido — como vinho branco seco ou suco de laranja — pois "ajuda a perfumar e dar a carne um bom sabor".

Modo de temperar

Misture todos os temperos listados acima e bata em um liquidificador. Coloque em todo o chester e deixe marinar na geladeira por uma noite; No dia seguinte retire da marinada e despeje na assadeira que vai usar para assar sua ave; Prepare uma pasta de azeite ou manteiga com alho socado, ervas finas e pimenta. Posteriormente, passe por debaixo da pele da ave e por dentro.

Após assar o chester, é possível rechear com a farofa, para que não abaixe durante o cozimento. Uma vez finalizado, é possível colocar o alimento em uma bandeja e decorar com frutas.

Qual o lado certo do papel alumínio?

A chef pâtisserie detalhou que, como o cozimento de uma grande ave é demorado, os especialistas na cozinha aconselham que o animal seja coberto com papel alumínio. No entanto, o lado brilhoso deve ser colocado para baixo.

Uma alternativa é utilizar um saco "assa fácil", que também pode ir ao forno. "Depois de uns 40 minutos — esse tempo pode variar conforme tamanho de sua ave — retire o papel e deixe dourar", detalhou a professora do curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Matu Macêdo Doutora em património e cultura alimentar pela Universidade de Coimbra "Eles vão servir como uma tampa, evitando que o aromas dos temperos se dispersem e fiquem em contato com a ave e também evitam que ela asse primeiro que cozinhe".

O que servir na ceia?

Além das típicas músicas natalinas e dinâmicas como "amigo secreto" ou "amigo doce", a noite de Natal é marcada pela ceia. Pensando em receitas práticas e simples, o Diário do Nordeste organizou uma lista com pratos que podem ser preparados, incluindo uma opção de sobremesa.

Dentre as opções, estão: