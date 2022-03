Assado de carne de porco: veja como fazer o prato

Tempere bem a carne com sal e pimenta do reino. Leve ao fogo a margarina e deixe derreter.

Adicione então a carne já temperada e conserve-a no fogo até que fique bem dourada. Acrescente a seguir o açúcar, borrife com o vinho madeira ou champanha e deixe cozinhar durante 10 minutos.

Vire a carne de vez em quando e regue-a com o próprio molho que se forma na assadeira, para que asse bem por igual.

Tire a carne do forno, coloque-a no prato que vai servir e corte-a em fatias.

Deixe ferver por alguns minutos, sem parar de mexer, para evitar que grude no fundo da panela.

8

Borrife as fatias de carne com esse molho. Se preferir decore com rodelas de abacaxi e batatas assadas. Sirva quente.