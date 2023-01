7 receitas com macarrão diferentes para matar sua fome

Para quem busca uma boa massa, o macarrão é uma ótima opção para almoço ou jantar, podendo ser combinado com diferentes temperos, recheios e molhos. Além disso, o preparo é rápido e simples, não sendo necessário deixar horas no forno.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com sete receitas com macarrão, tendo de forno; oriental; com frango e queijo; super prático; com carne moída; e com berinjela.

As receitas foram organizadas para todos os gostos, considerando desde o público vegetariano até aqueles que preferem a culinária oriental.

CONFIRA RECEITAS COM MACARRÃO

1. Macarrão de forno

Esse é um prato prático e fácil, feito a base da massa e ao molho de camarões com tomate.

Legenda: Ele pode ser servido acompanho de diversos legumes, como alface, couve-flor e tomate Foto: Shutterstock

INGREDIENTES