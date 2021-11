Youtuber gasta quase R$ 20 milhões para recriar jogos de Round 6

Um youtuber americano gastou US$ 3,5 milhões, o equivalente a cerca de R$ 19,4 milhões, para recriar no mundo real os jogos da famosa série coreana Round 6. As informações são do site Jovem Nerd.

Jimmy Donaldson, conhecido online pelo apelido MrBeast, gastou quase três vezes mais que o custo da produção de Jogos Mortais, filme de 2004 que custou US$ 1,2 milhão.

O dinheiro foi investido na construção de cenários e na premiação para o vencedor, que arrecadou US$ 456 mil sozinho. Foram reconstruídos com perfeição de detalhes jogos como Batatinha Frita 1,2,3, colmeia de açúcar, cabo de guerra, bolinha de gude e a ponte de vidro.

No entanto, o Jogo da Lula, famosa brincadeira de criança na Coreia do Sul, foi substituída por não ser muito conhecida pelos norte-americanos. No seu lugar entrou a Dança das Cadeiras.

Até a publicação desta matéria, o vídeo de MrBeast já ultrapassava 115 milhões de visualizações.