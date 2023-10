Xande de Pilares será pai pela terceira vez

O cantor Xande de Pilares, de 53 anos, será pai pela terceira vez. A modelo e nutricionista Thay Pereira, de 23 anos, está no terceiro mês de gestação e aguarda o primeiro bebê do casal. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista ao portal Extra.

Segundo veiculado pelo site, o casal visitou uma clínica de fertilização no Rio de Janeiro em julho deste ano. Xande e Thay foram vistos juntos na unidade de uma rede de medicina reprodutiva na Barra, na Zona Oeste da cidade.

Os dois assumiram um relacionamento em 2020 e já moram praticamente juntos na cobertura do artista na Barra.

Ainda de acordo com o Extra, o casal se desentendeu no passado porque a nutricionista Thay Pereira tinha o sonho de ser mãe e queria se preparar para uma gravidez, mas Xande de Pilares não concordava com a ideia de ter mais um filho. O casal, no entanto, teria se resolvido e chegado a um acordo de ter um herdeiro.

O cantor já é pai de dois filhos, Alexandre Lucas, de 23, e de Alexandre Junior, de 22.