Virgínia Fonseca desabafa nas redes após receber críticas por ter babá para cuidar da filha

A influenciadora Virgínia Fonseca, que está grávida do segundo filho do casamento com o cantor Zé Felipe, foi atacada nas redes sociais por contratar babás para os cuidados diários da pequena Maria Alice, de 11 meses. Em publicações feitas na noite de quarta-feira (4), ela afirmou que não deixa de ser boa mãe por receber ajuda enquanto trabalha.

"Li alguns comentários falando que já falhei em ser mãe porque tenho babá e porque eu trabalho e não fico 24 horas com a minha filha. Fiquei muito mal e realmente me questionei se sou uma boa mãe para a Maria", escreveu a influenciadora.

Nos mesmos Stories, ela chegou a mostrar reprodução de uma conversa na qual afirmava que estava mal, justamente por conta dos comentários maldosos deixados sobre esse assunto.

Realidade de mãe

Atualmente, Virgínia vive com Zé Felipe, a filha e a mãe, enquanto aguarda o nascimento do bebê. Até o momento, o sexo da criança ainda não foi revelado, já que os dois decidiram não saber até o momento do parto.

"Eu sou a melhor mãe que eu posso ser dentro da minha realidade. Não nasci rica e tudo o que tenho foi através do meu trabalho. Tudo que vou deixar para os meus filhos também é através dele", continuou Virgínia, afirmando que chegou a ficar mal com a situação.

Além disso, a esposa do filho de Leonardo pediu para que a maternidade dela não seja mais questionada de forma alguma por conta desse fato.

"Que essas pessoas que julgam todo tempo aprendam que cada mãe tem sua realidade e não é por isso que ela é menos mãe", completou.

"Não duvidem do amor de uma mãe por um filho, isso é desumano", terminou no desabafo. Anteriormente, Virgínia também chegou a ser criticada por mostrar a recuperação rápida após o nascimento da filha.

A segunda gravidez da influenciadora foi anunciada em conjunto com Zé Felipe em março, agora com uma gestação de pouco mais de três meses. E Maria Alice deve completar um ano no fim do mês de maio.