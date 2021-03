Veja o resumo de 'A Vida da Gente' desta terça-feira (23)

No capítulo desta segunda-feira (22) da novela 'A Vida da Gente', que vai ao ar a partir das 18h25 na Rede Globo, Manuela explicará a Rodrigo tudo o que Ana passou para poder ficar com Júlia.

Resumo de 'A Vida da Gente' de hoje

Rodrigo conversa com Lourenço sobre a situação com filha, Júlia. Eva fica indignada com a frieza de Vitória ao comentar sobre o estado de saúde de Ana.

Enquanto isso, o médico diz a Jonas que a cirurgia dele não pode ser revertida, deixando Cris inconsolável. Iná convence Manuela a sair do hospital e descansar na casa de Alice.

Rodrigo, dessa vez, conversa com o advogado sobre o problema com a filiação de Júlia. Vivi incentiva Cris a fazer uma inseminação artificial para realizar o sonho de ser mãe. Rodrigo conta para Jonas que Júlia é sua neta.