Unhas para o Ano-Novo 2022: Veja 4 dicas e inspirações

Assim como as cores das roupas para o Réveillon ganham destaque neste fim de ano, o design especial para as unhas, seja para fazer em casa ou nos salões de beleza, merece atenção especial. A intenção, geralmente, é definir por meio da cor qual a energia deve ditar este começo de novo ciclo.

Enquanto muita gente prefere não arriscar e aposta no branco, há quem siga a dica de "quanto mais cor, melhor", optando por artes elaboradas para as mãos. Para 2022, as buscas pelo assunto na Internet já começaram a se intensificar.

Que cor pintar as unhas para o Ano-Novo?

Ainda está na dúvida sobre qual cor escolher para combinar na virada? Montamos um guia especial para garantir o look. Confira:

Branco

Legenda: O branco já é figurinha certa entre as cores de fim de ano Foto: Shutterstock

Tradicional nas festas de fim de ano, o branco representa a união de todas as cores e, acima disso, significa paz e harmonia em um novo ano.

Se a intenção é optar pela renovação, o branco é citado como a cor que promove a pureza dos fluidos, enquanto também é uma das cores mais fáceis para combinação.

Rosa

Legenda: O rosa é geralmente associado ao amor durante as festas de fim de ano Foto: Shutterstock

Seja para pintar a unha de apenas uma cor ou para utilizar o rosa em composições de 'nail art', esse tom é geralmente associado a amor, carinho e romantismo.

Vermelho

Legenda: O vermelho, que representa a paixão, pode ser utilizado nas unhas em diferentes tons Foto: Shutterstock

Enquanto isso, o vermelho representa a paixão, sendo muitas vezes escolhida por aqueles que desejam iniciar o ano investindo no campo amoroso.

Azul

Legenda: O azul é associado a serenidade e tranquilidade Foto: Shutterstock

O azul continua sendo conectado a conceitos como a tranquilidade e serenidade, também sendo lembrado quando o assunto é exercer o poder da comunicação no novo ciclo.

Amarelo

Legenda: O amarelo pode representar riqueza e prosperidade Foto: Shutterstock

O amarelo também é um clássico e está sempre relacionado a questões como a riqueza e a prosperidade. Com aspecto de vivacidade, essa cor também acaba funcionando como um atrativo a energias positivas.

Prata

Legenda: O prata é associado aos festejos de fim de ano, assim como o dourado Foto: Shutterstock

Nesse contato, o prata, que traz o brilho e a vivacidade para as comemorações, é lembrado como a cor que representa a inovação e a modernidade.

Roxo

Legenda: Roxo e lilás são as cores ligadas à espiritualidade e inspiração Foto: Shutterstock

Assim como o lilás, o roxo é sempre citado como uma cor que emana energias da intuição. Por conta disso, é associado, na maioria das vezes à espiritualidade, inspirações e até mesmo à purificação mental.

Laranja

Legenda: Cor laranja pode significar espontaneidade Foto: Shutterstock

Vibrante, o laranja pode trazer questões como a ousadia e a criatividade para o ano que se inicia, além de ser lembrada como um fator que favorece o entusiasmo.

Como fazer as unhas decoradas?

A esmaltação das unhas, inclusive, não é a única possibilidade, visto que a decoração delas também se tornou uma prática comum nos últimos anos. Se a intenção é não sair de casa para decorá-las, alguns utensílios de manicures podem ser utilizados nesse processo.

Para além deles, quem quer improvisar pode usar objetos como palitos de dente, por exemplo, que concedem um traço fino e a possibilidade de diversas formas.

Como é feita a unha de gel?

Legenda: Unha de gel é colocada em cima da unha natural para secar Foto: Shutterstock

Famosa entre as pessoas que desejam alongar o comprimento natural, as unhas de gel são feitas a partir de um gel específico, desenvolvido especialmente para esta fibra, colocado por cima da unha original.

Depois desse processo, com o gel já adaptado ao formato comum da unha, ele é colocado sob uma luz ultravioleta para secar e solidificar. O ideal, segundo manicures especializadas, é que haja uma manutenção, além da retirada do gel para a unha "respirar".

Confira 4 inspirações

Unha de gel

Foto: Shutterstock

Como a unha de gel é conhecida pelo longo tempo de duração, uma dica é escolher cor tradicional e fácil de combinar com diferentes roupas.

Unha para o Ano-Novo com glitter

Foto: Shutterstock

Quando a intenção é brincar com as cores, o glitter pode entrar como item que quebra a sobriedade das cores mais escuras.

Unhas curtas

Foto: Shutterstock

Para quem prefere a unha mais curta, não é impossível apostar na decoração especial para o fim de ano. Isso porque mesmo com o comprimento menor, a arte pode ser facilmente adaptada.

Para o Natal

Foto: Shutterstock

Temas natalinos, como a árvore ou os símbolos de neve, são alguns dos itens que podem ser colocados nas unhas para esta data comemorativa.